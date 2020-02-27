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Mamülcü: “Ülkenin geleceği popülist yaklaşımlarla tehlikeye atılıyor”

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Başkanı Enver Mamülcü, ülkenin geleceğinin popülist yaklaşımlarla tehlikeye atıldığını söyleyerek, “Bu tarz yaklaşımda bulunan kişi ve kişilere gerekli cevabı vereceğiz” dedi.

Mamülcü: “Ülkenin geleceği popülist yaklaşımlarla tehlikeye atılıyor”

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Başkanı Enver Mamülcü, ülkenin geleceğinin popülist yaklaşımlarla tehlikeye atıldığını söyleyerek, “Bu tarz yaklaşımda bulunan kişi ve kişilere gerekli cevabı vereceğiz” dedi.

27 Şubat 2020 Perşembe 08:57
Mamülcü: “Ülkenin geleceği popülist yaklaşımlarla tehlikeye atılıyor”
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Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Başkanı Enver Mamülcü, ülkenin geleceğinin popülist yaklaşımlarla tehlikeye atıldığını söyleyerek, “Bu tarz yaklaşımda bulunan kişi ve kişilere gerekli cevabı vereceğiz” dedi.
Mamülcü, yazılı açıklamasında ekonominin gidişatını değerlendirdi, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi. 
“Atılan adımlar iş yapmayı değil sokağa çıkmayı bile çok güç hale getiriyor” diyen İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, siyasileri popülist olmakla, kısa vadeli kazanımlar için karar üretmekle ve ülkeye ihanet etmekle suçladı.

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Mamülcü, ekonomiden, verilerden anlamayan, liyakatten uzan insanların aldığı kararların birçok ocağı söndürdüğünü söyledi.

 

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Son Güncelleme: 27.02.2020 12:00
Anahtar Kelimeler:
Enver Mamülcü
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