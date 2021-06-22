Mamak Belediye Başkanı İskele Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, ekonomik, bilimsel, teknik ve kültürel alanda işbirliği yapan kardeş belediyeler, görüşmede, “İskele ve Mamak’ın kardeşliğini masaya yatırdı, ileriki süreçte neler yapılabileceği hakkında” fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, her iki belediyeden meclis üyeleri ile belediye yetkilileri de hazır bulundu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve heyetine, TC Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi ile İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılan İskele Belediyesi Kültür Evi’ni de gezdirdi.

“Kardeş Şehir Mamak’ı İskele’de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu” dile getiren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele ve İskele’nin konumu hakkında bilgi verdi, İskele bölgesinin KKTC’de en hızlı gelişen bölge olduğunu söyledi.

Sadıkoğlu, bu gelişimle birlikte yaşadıkları en büyük sıkıntının altyapı olduğunu ifade ederek, şehre kalıcı ve adından söz ettirecek projeler yapmak istediklerini kaydetti, yatırımların devamlılığına dikkat çekti.

İskele Belediyesi’nin Mamak dışındaki diğer kardeş belediyeler, İstanbul Büyükçekmece, Beykoz ve Pendik, Kütahya, Samsun, Antalya Finike ve Trabzon Ortahisar hakkında da bilgi veren Sadıkoğlu, “kardeşliğin” kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mamak heyeti onuruna akşam yemeği de verdi.

Mamak Belediye Başkanı ve heyetini ağırlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na görüşmeler sırasında Meclis Üyeleri İldeniz Elbasan, Eray Göksan, İsmail Y.Osum, Çağlar Karadağ, Sefa Kurukafa ve İsmail Osum eşlik etti.

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