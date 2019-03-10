Malya şehitleri törenle anıldı

Malya şehitleri, Aydınköy’de düzenlenen törenle anıldı.
Aydınköy’deki Malya Şehitliği’nde düzenlenen törende, Şehitliğe çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı emekli okul müdürü Mahir Akyüz yaptı.
Akyüz, 1964’te Malya köyünde yaşanan çatışmalar ve direniş hakkında bilgiler verdi.
1974 mutlu barış harekatı ile Anavatan Türkiye sayesinde bugün huzur ve güven içerisinde yaşandığını kaydeden Akyüz, şehitlere Allah’tan rahmet diledi.
Törende, Aydınköy İlkokulu öğrencileri de şiirler okudu