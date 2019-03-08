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Malya, Bağlıköy, Lefke, Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri törenlerle anılacak

Malya, Bağlıköy, Lefke, Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri törenlerle anılacak

08 Mart 2019 Cuma 09:34
Malya, Bağlıköy, Lefke, Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri törenlerle anılacak

Malya, Bağlıköy, Lefke, Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri düzenlenecek törenlerle anılacak. 

MALYA ŞEHİTLERİ

Malya şehitleri, 10 Mart Pazar günü Aydınköy’de düzenlenecek törenle anılacak. Malya Şehitleri Anıtı önünde yer alacak tören, saat 10.00’da başlayacak.

Anma töreni sonrası öğle namazından önce ise, Aydınköy Camii'nde şehitlerin ruhuna mevlit okutulacak.

BAĞLIKÖY

Bağlıköy şehitleri için 13 Mart Çarşamba günü Bağlıköy Şehitliği’nde tören düzenlenecek.

Saat 10.00’da başlayacak törende, çelenklerin protokol sırasına göre şehitliğe konulmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak. İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Şehitlik özel defterinin imzalamasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma, Yeşilyurt Özel Eğitim Okulu Sorumlu öğretmeni Esma İneci tarafından yapılacak.

Şiirin ardından, Bağlıköy Şehitleri Tertip Komitesi Başkanı Taner Kerimoğlu konuşacak. Okunacak şiirin ardından dua okunacak. 


LEFKE’DE 

Lefke’de 18 Mart Pazartesi günü Lefke Kemal Özalper Şehitliği’nde şehitler için tören düzenlenecek. 

Tören  saat 09.00’da protokolün şehitliğe çelenk koyması ile başlayacak. 1 dakikalık saygı duruşu, ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Şehitlik Özel Defterinin imzalanmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten  konuşma 14. Mknz. P. Alay Komutanlığı'ndan P. Teğmen Erdi Kıratlı tarafından yapılacak.

Şiirlerin ardından dualar okunacak.

GAZİVEREN VE ÇAMLIKÖY

Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri de törenle anılacak.

Gaziveren şehitleri anma töreni 19 Mart Salı günü Şehitler Anıtı önünde saat 09.00’da başlayacak.

Çelenklerin konulması, 1 dakikalık saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı ile göndere çekilecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Gaziveren Anaokulu Öğretmeni Besime Güzen tarafından yapılacak. Tören okunacak şiirlerle sona erecek.

Çamlıköy şehitleri de aynı gün saat 10.00’da Şehit Emin İzzet Anıtı önünde düzenlenecek törenle anılacak. 

Törende protokol sırasına göre çelenklerin konulması, 1 dakikalık saygı duruşu, saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı ile göndere çekilecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Lefke İstiklal İlkokulu öğretmeni Meltem Köksallar tarafından yapılacak. Tören okunacak şiirler ile sona erecek.

Öğlen namazından sonra Gaziveren, Çamlıköy ve Lefke camilerinde şehitlerin ruhuna mevlit okutulacak.

Son Güncelleme: 08.03.2019 12:37
Anahtar Kelimeler:
Kktc şehitleri Anma
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