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Mallıdağ Tohum Takas Şenliği Pazar günü yapılıyor

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Mallıdağ Tohum Takas Şenliği’yle ilgili bugün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenledi.

Mallıdağ Tohum Takas Şenliği Pazar günü yapılıyor

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Mallıdağ Tohum Takas Şenliği’yle ilgili bugün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenledi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:02
Mallıdağ Tohum Takas Şenliği Pazar günü yapılıyor

Mallıdağ Tohum Takas Şenliği pazar günü yapılıyor. Tohum takasının yanısıra Doğal Tarım Bahçesi’nde üretilen ürünlerin de satılacağı şenlik saat 10.00’da başlayacakda yapılacağı şenlik saat 10.00’da başlayıp, gün boyu sürecek.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Mallıdağ Tohum Takas Şenliği’yle ilgili bugün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenledi.

Adada ilk kez yapılacak şenlikte tohum takası da yapılacağını kaydeden Öztaş, amaçlarının sağlıklı tohumlar üretmek olduğunu kaydetti.

Mallıdağ köyünün çok güzel ve özel olduğuna dikkat çeken Öztaş, Mallıdağ’da yaşayanların çok güzel ve özel insanlar olduklarını söyledi. Öztaş, geleneklerini yaşayan köy halkının dünden bugüne değişmeyen, kültürüne sahip çıkan bir halk olduğunu belirtti.

Mallıdağ köyünde düzenlenecek şenliğin köy halkına yakışır olacağını düşündüğünü dile getiren Öztaş, üretilen ürünlerin ata tohumlarından üretildiğinin bilindiğini kaydetti.

“TOPLUMDA FARKINDALIK YARATMAYI HEDEFLİYORUZ”

Hasan Öztaş, GDO ve hibrit tohumlardan üretilen ürünlerin insanları zehirlediğinin bilindiğini, bundan dolayı da gelecek nesillerin daha sağlıklı yetişmesi amacıyla bu üretiminin önemine dikkat çekti. Öztaş, düzenlenecek şenlik ile de toplumda farkındalığın artırmayı hedeflediklerini belirtti.

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Doğal Tarım Bahçesi’nin yapılması ve ata tohumlarının elde edilmesinde köy halkının katkılarını anlatan Öztaş, pazar günü düzenlenecek şenlikte tüm halkı davet etti.

Hedeflerinin uluslararası tohum takası olduğunu dile getiren Öztaş, şenliğin ilk adım olduğunu, ata tohumlarını geliştirmek ve çoğaltmak için gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

OVALIOĞLU: “YASTIK ALTI TOHUMLARI İSTİYORUZ”

Geçitkale Belediyesi Doğal Tarım Bahçesi Ekim Dikim Danışmanı Gürkan Ovalıoğlu ise, bulabildikleri tüm yerel tohumları, bulamadıklarını da getirterek Doğal Tarım Bahçesi’nde çoğaltmaya çalıştıklarını belirtti.

Hiçbir sentetik madde kullanmayarak üretim yaptıklarını dile getiren Ovalıoğlu, bahçede hiçbir hastalık olmadığını söyledi ve tüm halkın gelip bahçeyi görmesini istedi.

Bahçede hiçbir canlının öldürülmediğini belirten Ovalıoğlu, doğanın kendi içinde hastalıklarla mücadele etmeyi bildiğini ve sağlıklı ürünler ürettiğini kaydetti.

Bahçede yaklaşık 100’ün üzerinde farklı türler üzerinde çalıştıklarını söyleyen Ovalıoğlu, ileriki yıllarda türlerin artması için çalıştıklarını belirtti.

Bahçede üretilen ürünlerin satılarak, gelir getirecek hale getirmesi projesi üzerinde de çalıştıklarına işaret eden Ovalıoğlu, tüm halkı şenliğe davet ederek, yastık altı tohumları istediklerini kaydetti.

Basın toplantısının ardından Doğal Tarım Bahçesi’nde yetiştirilen ürünler ve tohumlar tanıtıldı.
 

Son Güncelleme: 21.08.2019 13:23
Anahtar Kelimeler:
Mallıdağ Tohum Takas Şenliği
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