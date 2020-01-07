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Maliye’den seyrüsefer artış oranlarına ilişkin açıklama

Maliye Bakanlığı, seyrüsefer ücretlerine 1 Ocak’tan itibaren yapılan zamla ilgili bazı basın organlarında ve sosyal medyada doğruyu yansıtmayan haberler yer aldığını belirtti..

Maliye’den seyrüsefer artış oranlarına ilişkin açıklama

Maliye Bakanlığı, seyrüsefer ücretlerine 1 Ocak’tan itibaren yapılan zamla ilgili bazı basın organlarında ve sosyal medyada doğruyu yansıtmayan haberler yer aldığını belirtti..

07 Ocak 2020 Salı 17:36
Maliye’den seyrüsefer artış oranlarına ilişkin açıklama

Maliye Bakanlığı, seyrüsefer ücretlerine 1 Ocak’tan itibaren yapılan zamla ilgili bazı basın organlarında ve sosyal medyada doğruyu yansıtmayan haberler yer aldığını belirterek, 2013 ile 2019 yıllarında DPÖ’nün ve İstatistik Kurumu’nun açıkladığı hayat pahalılığı oranlarını, seyrüsefer harçlarına yapılan artışı ve yerel kaynaklardan yol yapımı ve tamirine aktarılan kaynak miktarını gösteren bir tablo açıkladı.

Maliye Bakanlığı açıklamasına göre, 2019’da hayat pahalılığı 11.66 oldu, seyrüsefer ücretlerine yüzde 9 zam yapıldı ve 11 aylık sürede yol yapımı ve tamirine yerel kaynaklardan 25 milyon 207 bin 784 TL aktarıldı.

Tablo şöyle:

YIL

DPÖ (Hayat

Pahalılığı) (%)

Seyrüsefer Harcı

Artış Oranı (%)

 Yerel Kaynaklardan Yol Yapım ve Tamiri için Aktarılan Kaynak(TL)

2013

10,22

9

1,569,376

2014

6,49

6,5

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2,080,027

2015

7,78

6,5

1,776,327

2016

10,19

8

3,158970

2017

14,68

13

3,397,555

2018

29,96

30

3,024,123

2019

11,66

                  9

25,207,784  (11 aylık)

Son Güncelleme: 07.01.2020 21:08
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Kktc Maliye Seyrüsefer AçıklamaSeyrüsefer Artış Oranları
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