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Maliye Bakanlığı: “avansa Veya Borçlanmaya Gerek Duymadan, Cari Ve Muhtelif Ödemeler Rutin Ve Olması Gerektiği Şekilde Devam Ediyor”

Lefkoşa, 30 Aralık 19 (.): Maliye Bakanlığı, Bakan Olgun Amcaoğlu’nun göreve gelmesi ile birlikte yaklaşık yedi aylık sürede, ülkede mali karar alma ve performans yönetimi konusunda olumlu gelişmeler sergilenirken; avansa veya borçlanmaya gerek duymadan, cari ve muhtelif ödemelerin rutin ve olması gerektiği şekilde devam ettiğini duyurdu.

Maliye Bakanlığı: “avansa Veya Borçlanmaya Gerek Duymadan, Cari Ve Muhtelif Ödemeler Rutin Ve Olması Gerektiği Şekilde Devam Ediyor”

Lefkoşa, 30 Aralık 19 (.): Maliye Bakanlığı, Bakan Olgun Amcaoğlu’nun göreve gelmesi ile birlikte yaklaşık yedi aylık sürede, ülkede mali karar alma ve performans yönetimi konusunda olumlu gelişmeler sergilenirken; avansa veya borçlanmaya gerek duymadan, cari ve muhtelif ödemelerin rutin ve olması gerektiği şekilde devam ettiğini duyurdu.

30 Aralık 2019 Pazartesi 10:06
Maliye Bakanlığı: “avansa Veya Borçlanmaya Gerek Duymadan, Cari Ve Muhtelif Ödemeler Rutin Ve Olması Gerektiği Şekilde Devam Ediyor”

Lefkoşa, 30 Aralık 19 (.): Maliye Bakanlığı, Bakan Olgun Amcaoğlu’nun göreve gelmesi ile birlikte yaklaşık yedi aylık sürede, ülkede mali karar alma ve performans yönetimi konusunda olumlu gelişmeler sergilenirken; avansa veya borçlanmaya gerek duymadan, cari ve muhtelif ödemelerin rutin ve olması gerektiği şekilde devam ettiğini duyurdu.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şeffaflık ilkesi çerçevesinde, halkın bilgi alma hakkı da gözetilerek kamuoyu ile paylaşılan bu ödemelerin, açıklık ilkesi ile kalem kalem paylaşıldığı belirtildi.

Buna göre, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, yılın son ayında piyasaya maaş ve maaş nitelikli ödemelerin dışında toplam 156 milyon, 899 bin, 416 TL, 82 kuruş ödeme yapıldı.

Yapılan ödeme kalemleri şöyle:

“Emekli ikramiyeleri, İstimlâk, Burslar, Elektrik, Taşımacılık ve muhtelif cari ödemeler için; 92 milyon, 832 bin, 245 TL, 47 kuruş.

İlaç için; 23 milyon 846 bin 5 TL

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Ek mesailer için; 11 milyon, 162 bin, 015 TL

Kooperatif Merkez Bankası (Protokol gereği mahsuplaşma) için; 10 milyon TL.

Temizlik ve Özel Güvenlik vb gibi Müteahhitlik Hizmetleri için; 6 milyon, 417 bin, 42 TL

Depozito için; 4 milyon, 697 bin, 827 TL.

Çiğ Süt ve Navlun için; 4 milyon, 622 bin, 791 TL, 40 kuruş. 

Ankara-İstanbul, Sağlık Ödemeleri için; 3 milyon, 321 bin, 490 TL, 95 kuruş.”

(GÖZ/HA)

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