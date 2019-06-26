Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu Hak-sen Heyetini Kabul Etti

“SENDİKALAR BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR PAYDAŞTIR”

Lefkoşa, 26 Ağustos 19 (.): Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, İzzet Türkmen başkanlığında Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) heyetini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, sendikaların kendileri için önemli bir paydaş olduğuna vurgu yapan Maliye Bakanı Amcaoğlu, sendikacılığın ne anlama geldiğini bilen biri olarak, sendikalara önem verdiğini, sendikalarla birlikte sağlıklı bir diyalog kurarak hareket edeceklerini kaydetti.

Hükümetlerin sendikalarla, sendikaların da hükümetlerle birlikte ve işbirliği çerçevesinde hareket etmesinin çok daha sağlıklı sonuçlar doğuracağına işaret eden Olgun Amcaoğlu, “Sendikalar bizim için önemli bir paydaştır. Bütçe disiplini içinde geçmişteki sorunları çözeceğiz. Çözerken sizin desteğine ihtiyacımız vardır. İktisadi ve ekonomik düşüneceğiz. Bu süreçte birlikte düşünür, birlikte hareket edersek hep beraber kazanacağız” dedi.

Amcaoğlu, özellikle Sağlık Bakanlığı’nın ek mesailerinin ödenmemesi üzerine yetkili sendikaların açıklama yaptığını da hatırlatarak, bu konuda sendikaların kendisi ile bir diyalog kurmadığını söyledi.

Bütün kamu kurumlarının ek mesailerinin ödendiğini ancak Sağlık Bakanlığı’ndan kaynaklanan teknik bir sorundan dolayı ek mesailerin Maliye Bakanlığı’na geç ulaştığına dikkati çeken Amcaoğlu şöyle konuştu:

“Ek mesai bir hak değil, ödenektir. Ayrıca ek mesaileri ödememe gibi bir gailemiz de yoktur. Ancak beni sendikalar arayıp da; ‘Sağlık Bakanlığı’nın ek mesaileri neden, niye ödenmedi?’ diye sormadı. Oysa bütün kamu kurumlarının ve hak edenlerin ek mesaileri ödendi. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın kendilerinden kaynaklanan teknik sorunlarından dolayı, buraya daha geç geldiği için ödenemedi. Bende Sağlık Bakanlığı’na, ‘bundan sonraki süreçte Mart ve Nisan’ı önümüzdeki ay içerisinde gününde getirin ikisini birden ödeyeceğim. Ve maaş ödemeleri biterken den Sağlık Bakanlığı’nın o geciken ek mesaileri de ödenecek’ dedim.”

HAK-SEN’in gündeme getirdiği işsizlik, istihdam hayat pahalılığı konularında da konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, fazla ücret politikaları ile hayatın ucuzlatılamayacağına dikkati çekti.

Amcaoğlu, geçmiş hükümetin yapmış olduğu en önemli hatalardan birinin de Fiyat İstikrar Fonu’ndaki akaryakıt ile alakalı fiyat düzenlemelerini ve fiyat politikalarını doğru şekillendirememesi olduğunu, bunun da devletin elde edeceği gelirin kaybına sebep olduğunu belirtti.

Geçmiş hükümet döneminde yapılan bir başka hatanın da elektrik konusunda olduğuna dikkati çeken Amcaoğlu, “Meclis kürsüsünde çok defa dile getirdim, geçen yıl astronomik döviz kurlarındaki gelişmelerden sonra %18’lik zam uygulaması yapılması gerekirdi yapılmadı, akabinde de Elektrik Kurumu yapması gereken indirimleri de yapamadı. Bu olaylar neticesinde Kıb-Tek’in finansal sıkıntıya girmesine sebebiyet verildi. Bu konuda popülist hareket geliştirildi” dedi.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, mevcut hükümetin ‘akaryakıta zam yapmadı’ diye eleştirildiğini de hatırlatarak, bunu çok defa anlattıklarını, bu konuda akılcı ve iktisadi olarak hareket ettiklerini söyledi.

Amcaoğlu, “Bizim istediğimiz, hayatı zamlamadan, alım gücünü yukarılara çekmektir” diye konuştu.

Kamu maliyesinin sıkıntılarını bilerek görev devraldıklarını ifade eden Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, şimdi detayları daha iyi gördüklerini ve doğru politikalarla adımlar atılarak kamu maliyesini yeniden kendi ayakları üzerinde duran bir noktaya taşıyacaklarını kaydetti.

TÜRKMEN

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Genel Başkan İzzet Türkmen’de, 20 yılı aşkın bir süredir maliyenin, ekonominin, finansın içinde olan tecrübeli bir ismin Maliye Bakanlığı’na atanmış olmasından duymuş oldukları memnuniyeti dile getirerek, Olgun Amcaoğlu’nu tebrik etti.

Hak-Sen’in çalışmaları hakkında da bilgiler aktaran Türkmen, hayat pahalılığı, ek mesailer, işsizlik, engellilerin istihdamı konularına değindi.

Özellikle geçen hükümet ve ondan önceki hükümetler döneminde ortada kalan bazı sıkıntılara değinen Türkmen, konu başlıklarını Maliye Bakanı’nın gündemine getirerek, bundan sonraki süreçte sorunların aşılması noktasında birlikte istişare ederek çözüme kavuşturmayı amaç edindiklerini söyledi.

Türkmen, Amcaoğlu’na destek belirtti.

(GÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI