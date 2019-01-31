Maliye Bakanı Denktaş, Kıbrıs Üniversiteler Birliği Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 31 Ocak 19 : Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Üniversiteler Birliği heyetini kabul etti.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün bakanlıkta gerçekleşen kabulde, Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Halil Nadiri, ziyaretlerinin amacını birliğin vizyon ve çalışma prensibini aktarmak olduğu belirtildi.

Nadiri, “KKTC bir yüksek öğretim adası. Biz üniversitelerin sürdürülebilir olması amacı ile üniversitelerin birlikte hareket edebilmesi, ortak hedefler doğrultusunda ilerlemesi, uluslararası platformlarda tanınırlığının devamını güçlendirmesi, bu konuda çalışmalar yapması, yüksek öğretimin uluslararası standartlara taşınması için ortak işbirliği için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Halil Nadiri, bu bağlamda yaptıkları çalışma ve faaliyetleri, hükümetlere aktarmak, bilgi vermek, istişare etmek, görüş alış verişinde bulunmak olduğunu söyledi.Ziyarette Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı’da hazır bulundu.(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI