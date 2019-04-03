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Maliye Bakanı Denktaş, Araştırmacı-akademisyen Waal’ı Kabul Etti

Lefkoşa, 3 Nisan 19 (.): Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Carnegie Europe adlı düşünce kuruluşunda görevli araştırmacı-akademisyen Thomas de Waal’ı kabul etti.

Maliye Bakanı Denktaş, Araştırmacı-akademisyen Waal’ı Kabul Etti

Lefkoşa, 3 Nisan 19 (.): Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Carnegie Europe adlı düşünce kuruluşunda görevli araştırmacı-akademisyen Thomas de Waal’ı kabul etti.

03 Nisan 2019 Çarşamba 14:02
Maliye Bakanı Denktaş, Araştırmacı-akademisyen Waal’ı Kabul Etti

Lefkoşa, 3 Nisan 19 (.): Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Carnegie Europe adlı düşünce kuruluşunda görevli araştırmacı-akademisyen Thomas de Waal’ı kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Maliye Bakanı Denktaş’ın Danışmanı Kudret Akay ile PRIO Kıbrıs Merkezi’nde görevli Araştırmacı- Yazar Mete Hatay da hazır bulundu. 

Ziyarette, AB ile tanınmamış ülkeler arasındaki ilişkiler ele alındı.

Araştırmacı-Akademisyen Thomas de Waal görüşmeleri sırasında Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a yarın ara bölgede tanıtımı yapılacak “Uncertain Ground” adlı kitabını sundu. 

(ÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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