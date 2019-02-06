Maliye Bakanı Denktaş, Ak Parti Eski Milletvekili Özdağ’ı Kabul Etti

Lefkoşa, 6 Şubat 19 (.): Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye’de Ak Parti eski milletvekillerinden Selçuk Özdağ ve beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş’ın vefatı nedeniyle Denktaş ailesine taziyelerini ileten heyet, Kıbrıs Türk halkı ve Türk dünyasına da başsağlığı ve sabır diledi.



(YIL/FEZ) FOTOĞRAFLI

