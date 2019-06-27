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Maliye Bakanı Amcaoğlu Yödak Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 27 Haziran 19 : Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Maliye Bakanı Amcaoğlu Yödak Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 27 Haziran 19 : Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ile beraberindeki heyeti kabul etti.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:49
Maliye Bakanı Amcaoğlu Yödak Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 27 Haziran 19 : Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, YÖDAK heyetinde, Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu ve Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı da yer aldı.

Görüşmede, yükseköğretimde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Açıklamaya göre, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, Amcaoğlu’na  görevinde başarılar dileyerek, yükseköğretimde atılacak adımları aktardı ve YÖDAK’ın sorunlarını ayrıntılarıyla paylaştı.

“Yükseköğretim alanı ülkemiz için son derece önemli bir konumda. YÖDAK olarak biz de bu bilinçle hareket ediyoruz” diyen Prof. Dr. Büke, YÖDAK’ın her dönem hükümetlerle iş birliği içinde çalışmalar sürdürdüğünü, yeni dönemde de ilişkilerin çok iyi şekilde süreceğini umut ettiğini kaydetti.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, sorunların üstesinden birlikte gelebileceklerine de inanç belirtti.

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AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, yükseköğretimin ülkenin lokomotifi olduğuna dikkat çekerek, bu alanda atılacak adımların önemine değindi.

Amcaoğlu, eğitimi önemseyen ve yükseköğretimin ülkeye yarattığı katma değerin farkında olan bir siyasetçi olarak YÖDAK’ın sorunlarını bürokratlığı döneminde yakından takip ettiğini kaydetti.

“YÖDAK’ın eksiklerini de görmezden gelmememiz lazım” diyen Olgun Amcaoğlu,  muhalefet döneminde eksiklikleri dile getiren bir siyasetçi olarak, iktidar dönemlerinde de bu eksikliklerin giderilmesi adına çalışmalar sürdüreceğini söyledi.

Yükseköğretimin bundan sonraki süreçte de kalitesinin artırılması adına doğru adımlar atılması ve tüm paydaşların çok daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bir çalışma yapılırken, bir plan oluşturulurken YÖDAK’ın da öngörülerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, eğitime verdiği önemin altını çizerek, bu konuda şu hatırlatmayı yaptı:

“Geçen yıl, Meclis kürsüsünde, kasım ayında ilkokul birinci sınıf matematik kitaplarının okulda olmadığını söyledim. Bu konuda eleştiride bulundum. Geç kalınmıştı, iyi kurgulanmamıştı ve çocuklar kitapsız kaldı. Maliye Bakanlığına atandığımda attığım ilk imza ise, dört milyonluk kitap basımı ile alakalı ihalenin blokesineydi.”

(EMR/ YIL)

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