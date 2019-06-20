Maliye Bakanı Amcaoğlu Türksat’ı Kabul Etti

Lefkoşa, 20 Haziran 19 (.): Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş Direktörü Ömer Faruk Çöllüoğlu ile e-KKTC Programı Yöneticisi Fatih Işık’ı kabul etti.

Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, görüşmede Amcaoğlu’na, KKTC e-Devlet programı ile alakalı bilgi verildi, maliye ve gümrük bilgi sistemleri konuşuldu.

(ID/ÖK)

