Maliye Bakanı Amcaoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karakoç’u Kabul Etti

Lefkoşa, 13 Haziran 19 : Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u kabul ederek, bir süre görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı da hazır bulundu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın ülke için çok büyük önem arz ettiği kanaatinde olduğunu söyledi. Amcaoğlu, geçmişte ve özellikle 2018-2019 yılları içerisinde yaşanan sel felaketleri ve doğal afetlerde almış olduğu sorumluluk, ortaya koymuş olduğu hizmetin takdire şayan olduğunu belirtti.

Araç-gereç gibi donanımların yetersizliğine rağmen Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personelinin göstermiş olduğu özverili çalışmaların ortada olduğunu kaydeden Amcaoğlu, ayrıca Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’un genç ve başarılı olduğunu, enerji, istek ve heyecanının kendileri içinde çok önemli olduğunu söyledi.

Maliye Bakanlığı olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirten Olgun Amcaoğlu, diyalog ve işbirliğinin de devamından yana olduklarını sözlerine ekledi.

KARAKOÇ

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç da konuşmasında, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ailesi olarak Maliye Bakanı Amcaoğlu’nu, yeni üstlendiği görevden dolayı tebrik ederek, başarı dileklerinde bulundu.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte günün 24 saati özverili çalışmalarla her türlü doğal afet, yangın ve sel felaketinde halkın yanında olmaya devam ettiklerine dikkat çeken Karakoç, bir yandan da uluslararası gelişmeleri takip ettiklerini kaydetti.

Karakoç, Maliye Bakanlığı ile de gerek kurumsal, gerekse personelin gelişimi konusundaki ortak çalışmaları yeni dönemde de devam ettirme arzusunda olduklarını belirtti.

(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI