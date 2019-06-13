banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90613
ALTIN
252.305
DOLAR
5.8683
STERLİN
7.4469
EURO
6.6154
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK
Üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Meteoroloji Dairesi halkı uyardı!
METEOROLOJİ DAİRESİ HALKI UYARDI!
banner306

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karakoç’u Kabul Etti

Lefkoşa, 13 Haziran 19 : Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u kabul ederek, bir süre görüştü.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karakoç’u Kabul Etti

Lefkoşa, 13 Haziran 19 : Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u kabul ederek, bir süre görüştü.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:14
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karakoç’u Kabul Etti

Lefkoşa, 13 Haziran 19 : Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u kabul ederek, bir süre görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı da hazır bulundu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın ülke için çok büyük önem arz ettiği kanaatinde olduğunu söyledi. Amcaoğlu, geçmişte ve özellikle 2018-2019 yılları içerisinde yaşanan sel felaketleri ve doğal afetlerde almış olduğu sorumluluk, ortaya koymuş olduğu hizmetin takdire şayan olduğunu belirtti.

Araç-gereç gibi donanımların yetersizliğine rağmen Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personelinin göstermiş olduğu özverili çalışmaların ortada olduğunu kaydeden Amcaoğlu, ayrıca Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’un genç ve başarılı olduğunu, enerji, istek ve heyecanının kendileri içinde çok önemli olduğunu söyledi.

banner317
Maliye Bakanlığı olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirten Olgun Amcaoğlu, diyalog ve işbirliğinin de devamından yana olduklarını sözlerine ekledi.

KARAKOÇ

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç da konuşmasında, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ailesi olarak Maliye Bakanı Amcaoğlu’nu, yeni üstlendiği görevden dolayı tebrik ederek, başarı dileklerinde bulundu.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte günün 24 saati özverili çalışmalarla her türlü doğal afet, yangın ve sel felaketinde halkın yanında olmaya devam ettiklerine dikkat çeken Karakoç, bir yandan da uluslararası gelişmeleri takip ettiklerini kaydetti.

Karakoç, Maliye Bakanlığı ile de gerek kurumsal, gerekse personelin gelişimi konusundaki ortak çalışmaları yeni dönemde de devam ettirme arzusunda olduklarını belirtti.

(AK/FEZ)   FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu’nu ziyaret etti
TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu’nu ziyaret etti
Emekli Polisler Derneği’nden çağrı ve uyarı: “Meslektaşlarımızın, şeref ve haysiyetini rencide edecek yayınların ve iftiraların son bulmasını istiyoruz…“
Emekli Polisler Derneği’nden çağrı ve uyarı: “Meslektaşlarımızın, şeref ve haysiyetini rencide edecek yayınların ve iftiraların son bulmasını istiyoruz…“
Arter: “Çalışmalar hız kesmeden devam etmeli, imar planı tamamlanmalı”
Arter: “Çalışmalar hız kesmeden devam etmeli, imar planı tamamlanmalı”
Bakan Çavuşoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Karakoç’u Kabul Etti
Bakan Çavuşoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Karakoç’u Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tatar ve Spehar ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi
Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tatar ve Spehar ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi
LTB’nin sivrisinek ve haşere mücadelesi devam ediyor
LTB’nin sivrisinek ve haşere mücadelesi devam ediyor
GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü Yetenek Sınavı 21 Haziran’da
GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü Yetenek Sınavı 21 Haziran’da
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Orkestrası, Kazandığı Piyano Ve Gitar Ödülünü Teslim Aldı
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Orkestrası, Kazandığı Piyano Ve Gitar Ödülünü Teslim Aldı
Başbakan Tatar, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Karakoç’u Kabul Etti
Başbakan Tatar, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Karakoç’u Kabul Etti
Tc Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz’u Ziyaret Etti
Tc Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz’u Ziyaret Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim