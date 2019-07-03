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Maliye Bakanı Amcaoğlu, Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği Heyetini Kabul Etti

AMCAOĞLU: “LEFKE HALKININ DEVLET KURUMLARINDAN DAHA SAĞLIKLI HİZMET ALABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATACAĞIZ”

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği Heyetini Kabul Etti

AMCAOĞLU: “LEFKE HALKININ DEVLET KURUMLARINDAN DAHA SAĞLIKLI HİZMET ALABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATACAĞIZ”

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği Heyetini Kabul Etti

AMCAOĞLU: “LEFKE HALKININ DEVLET KURUMLARINDAN DAHA SAĞLIKLI HİZMET ALABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATACAĞIZ”
HIZLI: “LEFKE’NİN İLÇE OLMASININ ÜZERİNDEN UZUN SÜRE GEÇTİ AMA DEVLET KURUMLARI HALEN AMİRLİK OLARAK HİZMET VEREMİYOR”
Lefkoşa, 3 Temmuz 19 : Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Lefke halkının devlet kurumlarından daha sağlıklı hizmet alabilmesi için çalışma başlatacaklarını açıkladı.
Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre,  Amcaoğlu, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği heyetini kabul etti.
Amcaoğlu Lefke’yi önemsediğini, hükümetin de bu konuda gerekli hassasiyeti taşıdığını, Lefke’nin hak ettiği, layık olduğu konuma gelmesi için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.
Olgun Amcaoğlu, Lefke halkının devlet kurumlarından daha sağlıklı hizmet alabilmesi adına Maliye Bakanlığı olarak kendilerine düşen görevin bilinciyle gerekli çalışmaları başlatacaklarını belirtti. 

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HIZLI: “KENTİN FİZİKİ YAPISI YETERİ KADAR GELİŞMEDİ”
Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Hızlı, Lefke’nin ilçe olmasının üzerinden uzun süre geçtiğini ancak devlet kurumlarının halen amirlik olarak hizmet vermediğini, bunun da bölge insanını olumsuz etkilediğini söyledi.
Hızlı, özellikle Maliye Bakanlığı’nın bünyesindeki dairelerin teşkilat şemasında gerekli düzenlemenin yapılmasını talep etti.  
Hızlı, üniversitesi olmasına rağmen kentin fiziki yapısının yeteri kadar gelişmediğini de söyledi.
Görüşmede, Güzelyurt-Lefke duble yolunun Doğancı-Lefke etabının tamamlanması, LAÜ çevresinin ivedilikle kanalizasyon hizmetine kavuşturulması, CMC’ye ait emlağın LAÜ’nün kullanımına verilmesi, CMC evleri olarak bilinen evlerin de ilgili mevzuatlar gereği ihtiyaçlı halkın kullanımına sunulması, Gemikonağı sahil şeridinin düzenlenmesi ve turizme yönelik yatırımların yapılması için çalışmaların başlatılması, Lefke ve köylerinin ekonomik kalkınma planının acilen hazırlanması ve en kısa zamanda hayata geçirilmesi konuşuldu.
(RÇ/HÖ)   FOTOĞRAFLI
 

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