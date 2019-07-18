Maliye Bakanı Amcaoğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 18 Temmuz 19 (.): Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden bir heyeti kabul etti.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Amcaoğlu kabulde yaptığı konuşmada, “Eğitim ve sağlığı hiç bekletmiyoruz. Bu konuda bakanlığımıza gelen tüm talepleri gününde, saatinde ve anında değerlendirip olumlu yanıtlar veriyoruz” dedi.

Amcaoğlu, derneğin çalışmalarını takdir ettiklerini de kaydetti.

KOCAİSMAİL GENEL SAĞLIK SİGORTASI’NIN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ İSTEDİ

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Amcaoğlu’nun üstlendiği her görevde her zaman derneğe destek olduğunu belirterek teşekkür etti.

Kocaismail, Genel Sağlık Sigortası’nın ivedilikle hayata geçmesi ve onkoloji hastalarının daha refah ve daha kaliteli tedavi alacakları merkezlerin oluşturulmasını istedi.

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