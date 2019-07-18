banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100834
ALTIN
260.000
DOLAR
5.6849
STERLİN
7.1021
EURO
6.3766
Evde ne var ne yok almış!
EVDE NE VAR NE YOK...
Gazimağusa’da yangın
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
Ziynet eşyalarını çalan temizlikçi tutuklandı
ZİYNET EŞYALARINI ÇALAN TEMİZLİKÇİ TUTUKLANDI
Uyuşturucu bulunduran 5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
banner306

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 18 Temmuz 19 (.): Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden bir heyeti kabul etti.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 18 Temmuz 19 (.): Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden bir heyeti kabul etti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:02
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 18 Temmuz 19 (.): Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden bir heyeti kabul etti.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Amcaoğlu kabulde yaptığı konuşmada, “Eğitim ve sağlığı hiç bekletmiyoruz. Bu konuda bakanlığımıza gelen tüm talepleri gününde, saatinde ve anında değerlendirip olumlu yanıtlar veriyoruz” dedi.

Amcaoğlu, derneğin çalışmalarını takdir ettiklerini de kaydetti.

banner317
KOCAİSMAİL GENEL SAĞLIK SİGORTASI’NIN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ İSTEDİ

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Amcaoğlu’nun üstlendiği her görevde her zaman derneğe destek olduğunu belirterek teşekkür etti.

Kocaismail, Genel Sağlık Sigortası’nın ivedilikle hayata geçmesi ve onkoloji hastalarının daha refah ve daha kaliteli tedavi alacakları merkezlerin oluşturulmasını istedi.

(ID/GÜL) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Odtü Kalkanlı Teknoloji Vadisi 20 Temmuz’da Açılıyor
Odtü Kalkanlı Teknoloji Vadisi 20 Temmuz’da Açılıyor
Daü-kam Kıbrıs Araştırmaları Dergisi Makale Kabulüne Başladı
Daü-kam Kıbrıs Araştırmaları Dergisi Makale Kabulüne Başladı
Ltb Başkanı Harmancı’ya
Ltb Başkanı Harmancı’ya "safir" Takdimi...
Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi Toplandı
Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi Toplandı
Uluçay, Kırgızistan Eski Meclis Başkanı Tursunbekov'u Kabul Etti
Uluçay, Kırgızistan Eski Meclis Başkanı Tursunbekov'u Kabul Etti
Tarım Dairesi Uzmanları Yeşilköy’deydi
Tarım Dairesi Uzmanları Yeşilköy’deydi
Kamu Sağlık Çalışanları (değişiklik) Yasa Tasarısı”na Komiteden Oy Birliği
Kamu Sağlık Çalışanları (değişiklik) Yasa Tasarısı”na Komiteden Oy Birliği
Başbakan Ersin Tatar, Turizm Ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’i Makamında Ziyaret Etti
Başbakan Ersin Tatar, Turizm Ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’i Makamında Ziyaret Etti
75 Örgüt: “barış İçinde Bir Ada İçin Her Şeyi Yapacağız”
75 Örgüt: “barış İçinde Bir Ada İçin Her Şeyi Yapacağız”
Mali Yönetimi Ve Kontrol Yasa Tasarı, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi’nde Görüşülüyor
Mali Yönetimi Ve Kontrol Yasa Tasarı, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi’nde Görüşülüyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim