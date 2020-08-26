banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1099
ALTIN
462.454
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7266
EURO
8.7049
Maraş masalcıları Tatar ve Özersay
Maraş masalcıları Tatar ve Özersay
Pandemi özel hastanelere yaradı
Pandemi özel hastanelere yaradı
Zararın neresinden dönülürse kârdır
Zararın neresinden dönülürse kârdır
Başbakanın 50 kritik günü
Başbakanın 50 kritik günü
banner355

Maliye Bakanı Amcaoğlu, İş Kadınlarıyla Görüştü

Lefkoşa, 26 Ağustos 20 : Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ile berberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:37
Maliye Bakanı Amcaoğlu, İş Kadınlarıyla Görüştü
banner337
banner351

Lefkoşa, 26 Ağustos 20 : Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ile berberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Maliye Bakanı Amcaoğlu, İş Kadınları Derneği’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, kadının iş hayatı, ekonomi ve toplumdaki önemine dikkat çekti. Amcaoğlu, daha çok kadının iş hayatında daha yoğun pay almasını desteklediklerini söyledi. 

Yalnızca kamuyu değil, özellikle bu pandemi sürecinde reel sektörün sıkıntılarını da önemsediklerini kaydeden Amcaoğlu, kamunun yanı sıra reel sektörün desteklenmesi gerektiğini, aksi halde kamunun da büyük zorluklar yaşayacağını belirtti. 

Amcaoğlu, bireysel değil, toplumsal refahı düşünmek için tüm paydaşların ortak karar üreterek çalışması gerektiğini söyledi. 

CANDEMİR 

banner341
İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir de, sivil toplum örgütlerinin, çağdaş toplumun olmazsa olmazı olduğunu, İş Kadınları Derneği’nin de bu bağlamda toplumsal bir görev üstlendiğini söyledi. 

Candemir, bugün Kıbrıs Türk kadınının ekonomik yaşamın aktif bir parçası olduğuna dikkat çekti. 

Covid-19 pandemi sürecinin tüm dünyayla birlikte ülke ekonomisini de olumsuz etkilediğini kaydeden Candemir, bunu takiben dövizin yükselmesiyle bu olumsuz süreçte iş dünyasının yalnız bırakılmaması, doğru ve akılcı kararlarla desteklenmesi gerektiğine işaret etti. 

Candemir, hükümetten bir takım önlemler ve alınması gereken taleplerini aktardı. Candemir sözlerini şöyle tamamladı:

“Özel sektörün kredi kullanımına erişimi daha da kolaylaştırılmalı, Devletin almış olduğu harçlarda bir takım indirimlere gidilmeli, Yerli üretici korunup, desteklenmeli, Gümrüklerde kur sabitlenmesine gidilmeli, Girişimciliğin özendirilmesi ve desteklemesi sağlanmalıdır”

(HUR/FEZ)    FOTOĞRAFLI
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakanlık yapılan istihdam sayısını açıkladı...
Başbakanlık yapılan istihdam sayısını açıkladı...
Bakan Pilli: Geniş bir tarama yapacağız
Bakan Pilli: Geniş bir tarama yapacağız
Pilli: Toplam 1451 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi
Pilli: Toplam 1451 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi
27 Ağustos 2020 Perşembe Gündemi
27 Ağustos 2020 Perşembe Gündemi
Taksiciler yarın Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapacak
Taksiciler yarın Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapacak
Bağımsızlık Yolu’ndan açıklama
Bağımsızlık Yolu’ndan açıklama
KKTC İnsan Hakları Derneği’nden AB’a eleştiri
KKTC İnsan Hakları Derneği’nden AB’a eleştiri
Denktaş, Gazimağusa’daydı
Denktaş, Gazimağusa’daydı
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 risk kategorilerine göre ülke listelerini güncellendi
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 risk kategorilerine göre ülke listelerini güncellendi
Başbakan Tatar, A Haber’de canlı yayına katıldı
Başbakan Tatar, A Haber’de canlı yayına katıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim