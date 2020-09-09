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Maliye Bakanı Amcaoğlu: “hazine Ve Muhasebe Dairesi’nde Gerekli Önlem Alındı…”

“TEMASLI OLMA İHTİMALİNE KARŞI TÜM PERSONEL İKİNCİ KEZ PCR TESTİ OLACAK”

09 Eylül 2020 Çarşamba 14:55
Maliye Bakanı Amcaoğlu: “hazine Ve Muhasebe Dairesi’nde Gerekli Önlem Alındı…”
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“TEMASLI OLMA İHTİMALİNE KARŞI TÜM PERSONEL İKİNCİ KEZ PCR TESTİ OLACAK”

“MALİYE BAKANLIĞI’NA AİT TÜM DAİRELERDE ROTASYONA DÖNÜLDÜ… ÖDEMELER AKSAMAYACAK”

Lefkoşa, 9 Eylül 20 (.): Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı’nda çalışan bir santral görevlisinin geçen cuma günü pozitif çıkması üzerine, sağlık ekipleri tarafından tüm personele dün PCR testi yapılmaya başlandığını açıkladı.

Amcaoğlu, yapılan testlerin sonucunda Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde bir personelde pozitif sonucun çıkması üzerine ilgili daireyle birlikte Maliye Bakanlığı’na bağlı tüm dairelerde rotasyona dönüldüğünü belirtti. 

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Konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendiren Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlıkta gerekli tedbirlerin alındığını, ilgili dairenin tüm personelinin temaslı olma ihtimali göz önünde bulundurularak tedbir amaçlı pazar gününe kadar evlerinde izole edilmesini sağladıklarını açıkladı. 

Hazine ve Muhasebe Dairesi personelinin tümünün, pazar günü ikinci kez PCR testlerinin alınacağını duyuran Amcaoğlu, sürecin devamında, Hazine ve Muhasebe Dairesi başta olmak üzere Maliye Bakanlığı’na bağlı tüm dairelerde rotasyonlu çalışmalara devam edeceğini, bu anlamda ödemelerinde sekteye uğramayacağını söyledi. 

“BÜTÇE VE GÜMRÜK DAİRELERİNDE HERHANGİ BİR POZİTİF VAKA YOK”

Bazı basın yayın organlarında iddia edilen haberlerin aksine, Bütçe ve Gümrük dairelerinde herhangi bir pozitif vakanın olmadığını kaydeden Maliye Bakanı, tedbir amaçlı bakanlığa ait tüm dairelerde rotasyona dönüldüğünü kaydetti. 

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlığa ait tüm dairelerde ateş ölçer, dezenfekte işlemlerinin aralıksız sürdüğünü, maskeli girişlerin denetimlerinin sıkı bir şekilde devam edildiğini de kaydederek, vatandaşlara, maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı ve dikkatli olmalarını da tavsiye etti.

(TUĞ/FEZ)
 

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