banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101657
ALTIN
260.295
DOLAR
5.6926
STERLİN
7.0967
EURO
6.3882
Bilgisayarlar incelenecek
BİLGİSAYARLAR İNCELENECEK
Evde ne var ne yok almış!
EVDE NE VAR NE YOK...
Gazimağusa’da yangın
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
Ziynet eşyalarını çalan temizlikçi tutuklandı
ZİYNET EŞYALARINI ÇALAN TEMİZLİKÇİ TUTUKLANDI
banner307

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Hazine-sen İle Görüştü

AMCAOĞLU, TERFİLER KONUSUNDA ZAMAN KAYBEDİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Hazine-sen İle Görüştü

AMCAOĞLU, TERFİLER KONUSUNDA ZAMAN KAYBEDİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:47
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Hazine-sen İle Görüştü

AMCAOĞLU, TERFİLER KONUSUNDA ZAMAN KAYBEDİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Lefkoşa, 18 Temmuz 19 : Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, terfiler konusunda zaman kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Amcaoğlu, Hazine Çalışanları Sendikası’ndan (Hazine-Sen) bir heyeti kabul etti. Görüşmede gündeme getirilen terfilerde yaşanan sıkıntılar hakkında Amcaoğlu, “Terfiler konusunda bir tek gün bile kaybedilmemesi gerekir. Kendi içinde hak edilen terfilerin yapılması, özellikle liyakatle çalışan personelin bir şekilde ödüllendirilmesidir” dedi.

Personel eksikliğinin giderilmesi için çalışmalar başlatıldığını kaydeden Maliye Bakanı Amcaoğlu, bu sıkıntıların diğer kurumlarda da yaşandığını, Personel Dairesi’nin bu konuda bir çalışma başlattığını, bu çalışmanın sonucunu beklediklerini söyledi. 

banner317
EMRE

Hazine-Sen Başkanı Sezai Emre ise, Olgun Amcaoğlu’nun Maliye Bakanlığı’nda basamakları adım adım çıkan bir bürokrat olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hayata Ocak 2011’de geçirilen Kamu Çalışanlarının Aylık ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’ndan dolayı pek çok personelin mağduriyet yaşadığını kaydeden Emre, mağduriyete neden olan unsurların düzeltilmesini talep etti.

Emre, kendilerinin de üzerinde emek vererek hazırladığı yasa tasarılarının da bir an evvel komitede ele alınıp yasallaşması gerektiğini savundu.

(ID/SEL) FOTOĞRAFLI
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı, 25 Temmuz’da Lacroıx’i Kabul Edecek
Cumhurbaşkanı Akıncı, 25 Temmuz’da Lacroıx’i Kabul Edecek
Aksa Geleneksel Iv. Fotofest 2019 Fotoğraf Yarışması İle İlgili Basın Toplantısı Düzenlendi
Aksa Geleneksel Iv. Fotofest 2019 Fotoğraf Yarışması İle İlgili Basın Toplantısı Düzenlendi
Belediyeler Birliği Meclisi İçin Bilgilendirme Ve Tanışma Toplantısı Yapıldı
Belediyeler Birliği Meclisi İçin Bilgilendirme Ve Tanışma Toplantısı Yapıldı
Sos Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Sucoğlu’nu Ziyaret Etti, Projeler Ve İhtiyaçlar İle İlgili Bilgi Aktardı
Sos Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Sucoğlu’nu Ziyaret Etti, Projeler Ve İhtiyaçlar İle İlgili Bilgi Aktardı
Hür-İş, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın girişimine destek belirttti
Hür-İş, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın girişimine destek belirttti
Alsancak Belediyesi, çevre yolu konusunda esnafla bilgi alışverişinde bulundu
Alsancak Belediyesi, çevre yolu konusunda esnafla bilgi alışverişinde bulundu
Tatar: “Kıbrıs Türk halkı hava savunmasında her zaman ve her koşulda yardıma gelen Türk pilotlarını takdirle anıyor”
Tatar: “Kıbrıs Türk halkı hava savunmasında her zaman ve her koşulda yardıma gelen Türk pilotlarını takdirle anıyor”
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
KAR-İŞ öğrenci taşımacılığı hakkına hükümetten açıklama istedi
KAR-İŞ öğrenci taşımacılığı hakkına hükümetten açıklama istedi
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı... Gemiler Yarın Ziyarete Açılacak, Türk Yıldızları Cumartesi Hava Gösterisi İcra Edecek
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı... Gemiler Yarın Ziyarete Açılacak, Türk Yıldızları Cumartesi Hava Gösterisi İcra Edecek

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim