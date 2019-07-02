Maliye Bakanı Amcaoğlu, Güç-sen Heyetiyle Görüştü

Lefkoşa, 2 Temmuz 19 : Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) heyetiyle bir araya geldi.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Amcaoğlu’nun Güç-Sen kabulünde havaalanı, limanlar, kara giriş kapılarındaki çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, aksaklıkların giderilmesi, 47/10 ve 7/79 sayılı yasalar kapsamında kamuya istihdam edilen personelin haklarının iyileştirilmesi konuları masaya yatırıldı.
Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na yeni görevinde başarı diledi.
(RÇ/FEZ) FOTOĞRAFLI