Maliye Bakanı Amcaoğlu, Güç-sen Heyetiyle Görüştü

Lefkoşa, 2 Temmuz 19 : Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) heyetiyle bir araya geldi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Amcaoğlu’nun Güç-Sen kabulünde havaalanı, limanlar, kara giriş kapılarındaki çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, aksaklıkların giderilmesi, 47/10 ve 7/79 sayılı yasalar kapsamında kamuya istihdam edilen personelin haklarının iyileştirilmesi konuları masaya yatırıldı.

Görüşmede ayrıca, ülkeyi daha iyi noktalara taşımak, halkın alım gücünü artırmak, refah seviyesini yükseltmenin tüm paydaşların bir arada çalışmasıyla gerçekleşeceğine inanç belirtildi.

Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na yeni görevinde başarı diledi.

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