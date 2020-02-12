Maliye gözünü açtı!

2020 Mali yılı bütçe uygulamaları ile ilgili Maliye Bakanı Amcaoğlu imzalı dikkat çeken bir genelge yayınlandı.

Bunca zamandır göz yumulan ve ülke ekonomisinde büyük bir kambur oluşturan ek mesai ödemelerini kötüye kullananlar hakkında önemli bir adım atıldı.

Söz konusu genelge ile ek mesai alan kamu çalışanları yasalara uymaları konusunda uyarılıyor ve sıkı bir disiplin altına alınıyor.

En son ‘Kamuda 28 maaş alan’ var isyanı ile çıkış yapan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, maliye bütçesinde önemli bir yer tutan ek mesailer hakkında harekete geçti.

EK MESAİ TALEBİNDE BULUNAMAYACAKLAR

Tüm Bakanlık ve Dairelere dağıtımı yapılan genelge ile kadrosuyla ilgili kurumda olmayan personel ile ilgili ek mesai talebinde bulunulamayacak.

Verilen ek mesai yetkisi de bu kısma giren personele kullandırılmayacak. Hazine bu durumdaki personele ödeme yapmayacak.

AMİRLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Genelgeye göre ita Amirlerine büyük sorumluluk düşüyor. Ek mesai ile ilgili talepler ve ek mesailerle ilgili çizelgelerden amirler sorumu tutulacak.

FIRSATÇI KAMU ÇALIŞANINA TAKİP

Fırsatçı ve görevi kötüye kullanan kamu çalışanları da takibe alınıyor.

Hafta içerisinde en az 3 gün ek mesai çalışmasına katılmayan veya hafta içerisinde en az 3 gün yasal izin, mazeret ve hastalık raporları dahil görevde olmayan personel hafta sonu ek mesaiye çağrılmayacak.

İlgili ayda herhangi bir sebeple aylık çalışma saatinin %75’inden daha fazla fiili görev yapan personel aynı ay içerisinde ek mesai çalıştırılmayacak.

ÇALIŞANLAR KENDİ KEYFİ İLE EK MESAİ ÇALIŞMIYOR

Öte yandan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “kamu çalışanlarının haksız bir şekilde itibarsızlaştırıldığını iddia ettiği bir açıklama yapmıştı.

Güven Bengihan yazılı açıklamada, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun “bakanlık koltuğuna oturduğu günden beri sürekli olarak kamu çalışanlarını halkın gözünde itibarsızlaştırma maksatlı söylemlerde bulunduğunu” iddiasında bulunmuştu.

Bengihan’ın açıklaması şöyleydi:

Ek mesai, tahsisat ve 13. Maaş gibi yasal hakları haksız kazanç gibi göstermeye çalışan Sayın Bakan herkesten daha iyi biliyor ki çalışanlar kendi keyfi ile ek mesai çalışmıyor. Ek mesai çalışılan işyerleri, kamu sağlık kurumları, Merkezi Cezaevi, Sivil Havacılık, Gümrük gibi süreklilik arzeden, ertelemeyen elzem hizmetlerin yürütüldüğü işyerleridir. Bu işyerlerinde çalışan kamu görevlileri kendi sosyal yaşantılarından ve ailelerinden fedakarlık ederek, bu gibi hizmetleri yürütmektedirler. Tahsisatlar ise çalışanların yürüttüğü hizmetlerin taşıdığı risk ve yaptığı işin güçlüğüne göre yasalarla belirlenmiş özlük haklarıdır.