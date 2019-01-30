Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104074
ALTIN
220.162
DOLAR
5.1866
STERLİN
6.7980
EURO
5.9410
Benzin kaçağı otomobili yaktı
BENZİN KAÇAĞI OTOMOBİLİ YAKTI
14 ay hapis yatacaklar
14 AY HAPİS YATACAKLAR
3 buçuk yıl hapse mahkûm edildi
3 BUÇUK YIL HAPİS YATACAK
Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj
EMİN ÖZKALP'DAN ANLAMLI MESAJ
banner282

Maliye'den vergi hesaplamasını etkileyen düzenlemelerle ilgili açıklama

Maliye'den vergi hesaplamasını etkileyen düzenlemelerle ilgili açıklama

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:04
Maliye'den vergi hesaplamasını etkileyen düzenlemelerle ilgili açıklama

Maliye Bakanlığı, yasa gereği yapılan değişiklikle, sene başında yürürlükte bulunan asgari ücretin vergiden muaf olmasının sağlandığını açıkladı.
Maliye Bakanlığı, sosyal medyada yer alan “Net Asgari Ücretin 2,740 TL x 12 = 32,800 TL’nin vergi matrahındaki 30,000 TL ile mukayese edilerek herkesin %37 oranında vergi ödeyeceği” açıklamasının hiçbir yasa ile bağdaşmayan, tamamıyla Gelir Vergisi Yasasındaki hesaplama yöntemini bilmeyenler tarafından yapılan talihsiz bir açıklama olduğunu vurguladı.
Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yazılı ve görsel medyada yayınlanan “Gelir Vergisi düzenlemelerine ilişkin” açıklamaların tamamen yanıltıcı ve/veya eksik bilgiden kaynaklandığı kaydedildi.

Maliye Bakanlığı, “24/1982 sayılı Gelir Vergisi Yasası’nın 12’nci 14’üncü ve 52’nci” maddelerinde 2019 yılı Gelir Vergisine tabi kazançlarda vergi hesaplamasını etkileyen düzenlemeleri şöyle açıkladı:
“12’nci madde ile yapılan değişiklik Gelir Vergisi yükümlülerine elde ettikleri gelirden verilen kişisel indirim miktarı 21,750 TL’sından 28,300 TL’na yükseltilmiştir. Bu değişiklik gelir üzerinden hesaplanacak vergiyi azaltıcı yönde etki yapmaktadır.
52’nci madde ile yapılan değişiklik ise Gelir Vergisine tabi kazançlardan Yasada belirlenen kişisel indirim, özel indirim, eş ve çocuk indirimleri ve benzeri indirimler düşüldükten sonra kalan matrahın hesaplanmasına yöneliktir. 2007 yılından beri önemli bir açılım getirilmeyen bu matrahlara açılım getirilmiştir.
Şöyle ki 2007- 2013 yılları arasında 22,350 TL’nin üzerindeki matrahlardan %37, 2014- 2018 yılları arasında 23,650 TL’nin üzerindeki matrahlar % 37 oranında vergilendirilmekteydi. Yapılan düzenleme ile 30,000 TL’nin üzerindeki matrah miktarları %37’den vergilendirilmeye tabi tutulacaktır. Diğer bir değişle 2019 yılı öncesi yıllarda 30,000 TL matrah üzerinden 8,164,50 TL vergi alınırken 2019 yılında 30,000 TL matrah üzerinden 7,050 TL vergi alınacaktır.
14’ncü maddede ise yapılan düzenlemede yasa ile sağlanan özel indirim miktarı %17 oranından %10 oranına çekilerek özellikle yüksek maaşlardan daha yüksek oranda vergi alınması amaçlanmıştır.
Bu düzenleme özel sektörde maaş dışında elde edilen kazançlarda %10 oranında uygulanmaktaydı.”
Maliye Bakanlığı, 3 madde üzerinden yapılan düzenlemenin birlikte değerlendirildiği zaman ise ortaya çıkan sonucu şöyle özetledi:

MÜDÜR, MÜSTEŞAR VE BAKAN MAAŞLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANDA VERGİ…

“Ücretlilerde Müdür, Müsteşar ve Bakan maaşlarından daha yüksek oranda vergi alınması
47/2010 sayılı Yasa ile istihdam edilenlerden ve özel sektörde çalışan düşük maaşlılardan daha az oranda vergi alınması
Gelir Vergisine tabi ücret geliri dışında gelir elde edenlerden 2018 ve önceki yıllara göre daha düşük oranda vergi alınması


SENE BAŞINDA YÜRÜRLÜKTE OLAN ASGARİ ÜCRET VERGİDEN MUAF …

Aynı zamanda yasa gereği yapılan değişiklikle sene başında yürürlükte bulunan asgari ücretin vergiden muaf olması sağlanmıştır.
Sosyal Medya’da yapılan Net Asgari Ücretin 2,740 TL x 12= 32,800 TL’nin vergi matrahındaki 30,000 TL ile mukayese edilerek herkesin %37 oranında vergi ödeyeceği açıklaması hiçbir Yasa ile bağdaşmayan tamamıyla Gelir Vergisi Yasasındaki hesaplama yöntemini bilmeyenler tarafından yapılan talihsiz bir açıklama olduğunu görülen lüzum üzerine kamuoyuyla paylaşma gereğini duyuyoruz.”
 

Son Güncelleme: 30.01.2019 16:27
Anahtar Kelimeler:
Kktc Maliye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benzin kaçağı otomobili yaktı
Benzin kaçağı otomobili yaktı
Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj
Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj
1 Şubat 2019 Cuma Gündemi
1 Şubat 2019 Cuma Gündemi
1 Şubat 2019 Cuma Gündemi
1 Şubat 2019 Cuma Gündemi
Ercan Havalimanına ilk uçağın inişinin yıldönümü dolayısıyla yarın etkinlik düzenleniyor
Ercan Havalimanına ilk uçağın inişinin yıldönümü dolayısıyla yarın etkinlik düzenleniyor
Ktfkd Yönetim Kurulu Belirlendi…başkan Heran Çiftçi
Ktfkd Yönetim Kurulu Belirlendi…başkan Heran Çiftçi
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
YKP Kıbrıs çözüm sürecinde çıkmazın devam edeceğine inanıyor
YKP Kıbrıs çözüm sürecinde çıkmazın devam edeceğine inanıyor
Ayyannililer (aydın) Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Dermuş Oldu
Ayyannililer (aydın) Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Dermuş Oldu
Temiz Toplum Derneği, iş kazaları konusunda hükümeti eleştirdi
Temiz Toplum Derneği, iş kazaları konusunda hükümeti eleştirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim