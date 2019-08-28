Maliye'den Başlayacaklar...

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN); gerek devlet kurumlarına gerek sermaye kesimine, vatandaşa uygulanan muamelenin aynısının uygulanmasını talep etti.



Konuyla ilgili EL-SEN’den yapılan açıklamada, siyaset tarafından yapılan bu ayrımcılık ortadan kaldırılmadığı takdirde 29 Ağustos Perşembe günü saat 09.00’da Maliye Bakanlığı’ndan başlamak üzere kuruma borcu olan ve ödeme gerçekleştirmeyen yerlerin elektriğini kesecekleri belirtildi.