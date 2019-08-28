Maliye'den Başlayacaklar...

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN); gerek devlet kurumlarına gerek sermaye kesimine, vatandaşa uygulanan muamelenin aynısının uygulanmasını talep etti.
Konuyla ilgili EL-SEN’den yapılan açıklamada, siyaset tarafından yapılan bu ayrımcılık ortadan kaldırılmadığı takdirde 29 Ağustos Perşembe günü saat 09.00’da Maliye Bakanlığı’ndan başlamak üzere kuruma borcu olan ve ödeme gerçekleştirmeyen yerlerin elektriğini kesecekleri belirtildi.Açıklamada; “Sıradan bir vatandaşın, elektrik borcu üç aylık gecikme yaşadığı ve bakiyesi belli bir miktarın üzerinde olduğu takdirde, elektriği Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından kesilmektedir. Ancak ne yazık ki, siyasi atama ile göreve gelen yönetim kurulları, devlet kurumları ile bazı sermaye kesimlerine bu uygulamanın yapılmasına müsaade etmemektedir” denildi.