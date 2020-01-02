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Maliye Bakanlığı’ndan “okkalı zam” iddialarına yanıt

Maliye Bakanlığı,  harçlara yapılan normal bir artış olduğunu,  11 aylık gerçekleşen hayat pahalılığı oranından daha düşük olarak yüzde 8 ile yüzde 10 arasında değişen artışlar yapıldığını kaydetti.

Maliye Bakanlığı’ndan “okkalı zam” iddialarına yanıt

Maliye Bakanlığı,  harçlara yapılan normal bir artış olduğunu,  11 aylık gerçekleşen hayat pahalılığı oranından daha düşük olarak yüzde 8 ile yüzde 10 arasında değişen artışlar yapıldığını kaydetti.

02 Ocak 2020 Perşembe 17:24
Maliye Bakanlığı’ndan “okkalı zam” iddialarına yanıt


Maliye Bakanlığı, yeni yılla birlikte yürürlüğe giren devletin gelirler bütçesinde yer alan harçlara yapılan artışlar konusunda, bazı medya organlarında yer alan "okkalı zam" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu iddialar için şu ifadelere yer verildi: 

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“Bugün yapılan normal bir artıştır. 11 aylık gerçekleşen hayat pahalılığı oranından daha düşük olarak %8 ile %10 arasında değişen artışlar yapılmıştır. 
Örneğin ağırlığı bin 16 kilograma kadar olan araçlarda kamuoyuna yansıtıldığının aksine kilo başına 36 kuruş olarak alınan motorlu araç ruhsatı yüzde 8,33 oranında artışla 39 kuruş olarak düzenlenmiştir. 
Geçmişte yüzde 30’ları bulan artışları ‘okkalı’ bulmayanlar, bugün yüzde 10 ve daha düşük oranda yapılar artışları ‘okkalı’ olarak servis ederek, kamuoyunu yanılmaktadır.” 
 

Son Güncelleme: 02.01.2020 21:47
Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanlığı Zamlar Yanıt
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