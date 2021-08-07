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Maliye Bakanlığı’ndan nakdi varlıklarla ilgili kamuoyunu bilgilendirme

Maliye Bakanlığı, Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararnameye ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. 

07 Ağustos 2021 Cumartesi 15:15
Maliye Bakanlığı’ndan nakdi varlıklarla ilgili kamuoyunu bilgilendirme

Bakanlık Müsteşarı Özdemir Kalkanlı tarafından yapılan açıklamada, bu Kararname ile ülke içinde veya ülke dışında tutulan ve bilançolara veya gelir beyanlarına dahil edilmemiş ve KKTC’de vergisi ödenmemiş nakdi varlıkların beyan edilerek ve kararname ile getirilen indirimli verginin de ödenmesi kaydıyla ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığını belirtildi. 
Ülkede önemli ölçüde kayıt dışılık olduğunu ifade eden Kalkanlı, Kararname ile hedeflenenin kayıt dışı bırakılmış gelirler olduğunu belirterek, Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.
Kalkanlı, benzer düzenlemelerin 1/1993 sayılı Mali Düzenleme ve Tahsilatın Hızlandırılması (Geçici Kurallar) Yasası, 39/1996 sayılı Mali Düzenleme (Geçici Kurallar) Yasası, 27/2003 sayılı Mali Düzenleme ve Tahsilatın Hızlandırılması (Geçici Kurallar) Yasası, 2014 Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının Tahsiline ilişkin Yasa Gücünde Kararname ile (60/2014 sayılı Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının Tahsiline ilişkin (Geçici Kurallar) Yasası ile yasallaştırılmıştır) yapıldığını belirtti.

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Bu uygulamanın, yürürlükte olan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası” (Kara Para) ile karıştırılmaması gerektiğini belirten Kalkanlı, kara paraya ilişkin yasa kapsamında ülkeye banka veya başka kanallarla gelen miktarların bankaların, Bakanlık’a bağlı Para Kambiyo ve İnkişaf İşleri Sandığı Dairesi ile mali polisin takibinde olduğu ve olmaya devam edeceğini kaydetti. 
Kalkanlı, ayrıca, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası” (Kara Para) kapsamında halen 200 civarında soruşturmanın da takip edildiğini ifade etti.
 

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Son Güncelleme: 07.08.2021 15:18
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