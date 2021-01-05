Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bizim sorunumuz adaletsizlik!
Bizim sorunumuz adaletsizlik!
Üst kurul yetkileri gözden geçirilmeli
Üst kurul yetkileri gözden geçirilmeli
UBP'nin büyük sınavı
UBP'nin büyük sınavı
Oxford-Gen-Aşı-Devlet
Oxford-Gen-Aşı-Devlet
banner376

Maliye Bakanlığı’ndan 1 milyar 145 milyon TL ödeme

05 Ocak 2021 Salı 16:00
Maliye Bakanlığı’ndan 1 milyar 145 milyon TL ödeme
banner337
banner351

MALİYE BAKANLIĞI ARALIK AYI İÇERİSİNDE TOPLAM; 1 MİLYAR 145 MİLYON 458 BİN 343 TL 91 KURUŞ ÖDEME YAPTI

Maliye Bakanlığı, Aralık ayı içerisinde toplam; 1 milyar 145 milyon 458 bin, 343 TL, 91 kuruş ödeme yaptı.
CARİ VE MUHTELİF ÖDEMELER RUTİN SEYRİNDE DEVAM EDİYOR 
Maliye Bakanı Dursun Oğuz yaptığı yazılı açıklamada, Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceğini, ödemelerin kalem kalem kamuoyunun bilgisine sunulacağını kaydetti. 
Oğuz, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Aralık 2020’den 31 Aralık 2020’ye kadar ödenen maaş ve 13. maaşların toplamının; 896 milyon, 634 bin, 525 TL, 04 kuruş olduğunu piyasaya ise maaş ve maaş nitelikli ödemelerin dışında toplam, 248 milyon, 823 bin, 818 TL, 87 kuruş ödeme yapıldığını belirtti.

MALİYE BAKANLIĞI Yapılan ödeme kalemleri şöyle;

1-31 ARALIK DÖNEMİ PİYASAYA YAPILAN ÖDEMELERİN TOPLAMI; 248 MİLYON, 823 BİN, 818 TL, 87 KURUŞ.

•             Emekli İkramiyeleri + Temizlik Şirketleri + Müteahhit + Karantina Otel + İlaç + Tıbbi Medikal Ödemeler

•             İç Borçlanma Ödemesi

•             Elektrik Kurumu Kamu Daireleri Elektrik Tüketimleri

•             Lefke Avrupa Üniversitesi Katkı

•             Aralık Ayı Protokol Gereği K.T. Koop Merkez Bankasına Ödeme

•             Depozito (Avukat Ödemeleri)

•             Balon Balığı İçin Yapılan Ödeme

•             Navlun + Çiğ Süt Ödemeleri

•             Taşımacılık

•             Burs Ödemesi

•             Toprak Ürünleri Kurumuna Katkı

•             Temsilcilik Muhtelif Harcamalar İçin Yapılan Havale

•             Ankara Temsilciliği Sağlık Hesabına Yapılan Ödeme

•             Telefon Dairesi Türk Telekoma Yapılan Ödeme

•             BRTK Türksat Ödemesi

banner341
•             Nüfus Kayıt Dairesi (Darphaneye Ödenen Pul Ücreti)

1-31 ARALIK DÖNEMİ MAAŞ VE 13. MAAŞ ÖDEMELERİ İÇİN YAPILAN ÖDEMELERİN TOPLAMI 896 MİLYON, 634 BİN, 525 TL, 04 KURUŞ.

•             Devlet Emeklisi, Sosyal Yar. Özürlü, Şehit Aileleri 13. Maaş Ödemesi

•             Devlet Emeklisi, Sosyal Yar. Özürlü, Şehit Aileleri Emekli Maaş Ödemesi

•             Memur + İşçi 13. Maaş ödemeleri

•             Memur + İşçi Maaş Ödemeleri

•             İşçi Ücret Ödemesi 1-15 Aralık Dönemi

•             Sosyal Sigorta Özel Uygulamalar 13. Maaş Katkı

•             Sosyal Sig. Özel Uygulamalar Ocak 2021 Yılı Katkısından Ödenen

•             Sosyal Sigorta Özel Uygulama Borç Ödemesi

•             Sosyal Sigorta İşçi + Memur Prim Ödemesi (Kasım)

•             Sosyal Sigorta İşçi + Memur Prim Ödemesi (Aralık)

•             Sosyal Sigortalar Yapılan Katkı

•             Belediye 13. Maaş Ödemeleri

•             Belediye Maaş Ödemeleri

•             İhtiyat Sandığı Memur + İşçi Prim Ödemesi

•             İhtiyat Sandığı Yerel İşgücüne Destekleme Fonuna Yapılan Katkı

•             Cypfruvex + TÜK + Din İşleri + TAK + Geçici Öğretmen + BRT + Trafik Kazaları + 13. Maaşları İçin Yapılan Katkı

•             Kurumlar + Partiler + Cypfruvex + TÜK + Din İş. + TAK + Geçici Öğ. + BRT + Trafik Kazaları + Muhtar + AÖA +Er Erbaş + Maaş Öd. Yapılan Katkı

•             Temsilcilik Maaşları + 13. Maaşlar + Diğer Giderler

•             Temsilcilik Çalışanlarının Sosyal Sig. + İhtiyat Sandığı Öd.

banner360
Son Güncelleme: 05.01.2021 17:34
Anahtar Kelimeler:
Dursun OğuzMaliye Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDP HÜKÜMETE GELMEDİ ARIKLI OFİS DEĞİŞTİRDİ
YDP HÜKÜMETE GELMEDİ ARIKLI OFİS DEĞİŞTİRDİ
Arkadaşlarının işlediği suçları bildiği halde gizleyerek polise söylemedi
Arkadaşlarının işlediği suçları bildiği halde gizleyerek polise söylemedi
KKTC'de koronavirüs bir can daha aldı!
KKTC'de koronavirüs bir can daha aldı!
Sendikal Platform'dan Saner'e eleştiri
Sendikal Platform'dan Saner'e eleştiri
KIBTEK'ten açıklama
KIBTEK'ten açıklama
İŞAD zamların geri alınmasını istedi
İŞAD zamların geri alınmasını istedi
Erhürman BRT'ye konuştu
Erhürman BRT'ye konuştu
Öksüzoğlu: Ekonomiye katkı için kadın istihdamına da yer verilmeli
Öksüzoğlu: Ekonomiye katkı için kadın istihdamına da yer verilmeli
İzcan'dan aşı açıklaması
İzcan'dan aşı açıklaması
Üniversite rektörleri ile değerlendirme toplantısı yapılacak
Üniversite rektörleri ile değerlendirme toplantısı yapılacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim