Maliye Bakanlığı’nda görev değişimi yapıldı. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, görevini eski Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’tan devraldı.

Tören öncesinde Amcaoğlu ile Denktaş basına açıklamalarda da bulundu. Maliye Bakanlığı’nda üçüncü yılını tamamladığını dile getirerek konuşmasına başlayan Denktaş, “Bu üç yılın yaklaşık bir buçuk yılı, Başbakanlık Müsteşarı Olgun arkadaşımla teşviki mesai içinde geçti. Son 15 ayı muhalefet vekili olarak Maliye takipçisi şeklinde geçen Olgun’a bugün bakanlığı devrederken yarım kalmış işleri de devredeceğim” dedi.

Denktaş, “zamcı-zumcu suçlaması değil de daha uyarıcı ve daha yapıcı bir muhalefet anlayışı sergileyeceğine işaret ederek, Maliye Bakanlığı döneminde kabul etmeyeceği herhangi bir şeyi muhalefette de kabul etmeyeceğini söyledi.

“BÜTÇE VE HAZİNE DAİRELERİNİN MALİYE’DEN ALINMASI YANLIŞ”

Bütçe ve Hazine Dairelerinin Başbakanlığın altına verilmesi kararından dönülmesi tavsiyesinde bulunan Denktaş, program okunup, bakanlıklara bağlı kurumlar resmileşinceye kadar bu konuda verilmiş kararın gözden geçirilip düzeltilmesi temennisinde bulundu.

Denktaş, “Bir kere yasa, Maliye Bakanı’na yetki verir, Maliye Bakanlığı’na değil. Bütçe Dairesi, mali bütün konuları planlayan dairedir. Hazine Dairesi de bunu uygulayan dairedir. Birçok konuda da doğrudan Maliye Bakanı yetkilidir, bakanlığı değil. Şimdi bu iki daire Başbakanlığa bağlanıyor. Nasıl çalışacak sistem bu belli değil. Başbakan orda karar verecek, Maliye Bakanı buradan bu kararı onaylamak durumunda kalacak. Bu doğru bir yaklaşım değil. Yasalar değiştirilecekse, bu büyük bir zaman kaybı ortaya çıkacak ve Maliye Bakanlığı’nın bu iki daire yoksa geriye kalan daireleriyle çok bir işleri kalmayacak” dedi.

Serdar Denktaş, Başbakan Tatar’ın, eski bir Maliye Bakanı olarak bu uygulamanın yanlış bir uygulama olduğunu görüp bu dairelerin Maliye’nin altında kalmasını kararını vermesini umduğunu söyledi.

İki dairenin birden ayrılması kararının bir kez daha gözden geçirilmeye muhtaç olduğunu kaydeden Denktaş, geçmiş yıllarda iki koalisyon ortaklığında denge kurulması için bütçe ile hazine dairelerinin ayrı bakanlıklara bağlandığını ve bunun bile aksaklıklara neden olduğuna dikkat çekti.

“UYGULAMA, GÜVENSİZLİK GÖRÜNÜMÜ YARATIR”

Denktaş, şöyle devam etti:

“Ben uyarımı yapıyorum sadece. Başbakanlık o yoğunluk içerisinde bir de mali konulara konsantre olacaksa ve direk yetkili olarak o durumda kalacaksa, Maliye Bakanlığı’nın ismini değiştirin ve Gümrük ve Vergi Bakanlığı yapın. Maliye Bakanlığı olarak kalacaksa da ilgili daireleri altında bırakın”

Aynı partiden iki bakanlıkta böylesi bir ayrım yapılmasının güvensizlik görünümü yaratacağını ve bunun iyi bir başlangıç olmayacağını kaydeden Denktaş, bütün bakanlıklardan sorumlu olan başbakanın verdiği talimatların bakanlıklar tarafından uygulanmasının zorunluluk olduğuna işaret etti.

Olgun Amcaoğlu’nun Maliye’nin içinden gelen bir kişi olarak ne yapacağını bilen bir arkadaş olduğunu dile getiren Denktaş, Maliye bakanlığından değil Maliye Başbakanlığından bahseder durumda olma durumuna düşürülmemesi gerektiğini kaydetti.

Meclis’te olan tasarıları başlık halinde Amcaoğlu’na okuyan ve yarım kalan işler hakkında bilgi veren Denktaş, Amcaoğlu’na başarılar dileyerek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da konuşmasına, Maliye Bakanlığı’na Mayıs 1992’de Vergi Dairesi’nden giren bir kişi olarak konuşma yapmak istediğini kaydetti.

Maliye Bakanlığı’nın vizyon ve misyonunu partiler üstü devam ettirmek zorunda olan bir bakanlık olduğunu söyleyen Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı’nın bütün bakanlıkların düşündüklerini ve insanlar için tasarladıklarını finansal açıdan planlayıp, programların hayata geçirilmesindeki görevi üstlenen en önemli bakanlık olduğunu kaydetti.

Denktaş’ın saymış olduğu tüm yasalardan, hem tüm kademelerde çalışmış eski bir Maliye çalışanı olarak, hem de şu an Maliye Bakanı olarak bilgi sahibi durumunda olduğunu dile getiren Amcaoğlu,bekleyen yasaların öneminin de farkında olduğunu vurguladı ve görevi Denktaş’tan almaktan da mutluluk duyduğunu belirtti.

Maliye Bakanlığı’na bağlı tüm daire çalışanlarının özverili çalışmasından da bahseden Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Bunlar bir zincirin parçaları gibi düzenli bir şekilde çalışmak zorunda olan dairelerdir ve sonuçta da Maliye Bakanlığı’nın hayata geçirmek zorunda olduğu projeleri hayata geçiren kurumlar olduğunu bilerek buralarda durmaktayım. Öncelikle size, sizin sahsınızda görev yapan Maliye personeline teşekkür etmek istiyorum. Bu bizim için bir bayrak yarışıdır. Emin olunuz ki o tasarladığınız ve düşündüğünüz ülkenin ihtiyacı olan partiler üstü bakış açısından daha ileriye taşımakla alakalı elimizden ne gelirse, yapacağınız eleştirilere de kulak tıkamadan, olumlu ve sorumlu muhalefet anlayışıyla aynen bizim de yaptığımız gibi devam edeceğimizden endişeniz olmasın. Üç yıldır sizde olan görev artık bu saatten sonra bizdedir. Biz de laikiyle ülkenin daha ileriye taşınması noktasındaki görevlerimizi yerine getirmek amacıyla son sürat efor harcamakta sıkıntı yaşamıyoruz.”