Maliye Bakanlığı: “Taşımacılara yüzde 45 net artış önerildi”

Maliye Bakanlığı yazılı açıklamasında, Şubat 2020 tarihinde yapılan yüzde 10’luk artışın dışında Eylül 2018 tarihinden bugüne geçen 3 yıllık süreçte, herhangi bir artış yapılmayan taşımacılık sektörüne, Maliye Bakanlığı’nın, ilgili bakanlıkların da görüşünü alarak hükümet adına yüzde 45 artış önerdiği belirtildi.

Açıklamada, “Ülkemizin içinde bulunduğu zor ekonomik koşullarda hükümet olarak bu sektörden geçimini sağlayan insanlarımızı da düşünerek imkanlarımızı zorlamış ve sektörün mağduriyetini giderme yönünde bu artış önerilmiştir. Beklentimiz; ülkemizin içerisinde bulunduğu koşullarda, iyi niyet çerçevesinde, toplumsal uzlaşı ile aylardan beridir okulların açılmasını bekleyen öğrencilerimizin ve ailelerimizin mağdur olmamasıdır” denildi.