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Maliye Bakanlığı Nisan ayında yaklaşık 1 milyar 160 bin TL’lik ödeme yaptı

Maliye Bakanlığı, nisan ayında yaklaşık 1 milyar 160 bin TL’lik ödeme yaptığını açıkladı.

05 Mayıs 2022 Perşembe 19:15
Maliye Bakanlığı Nisan ayında yaklaşık 1 milyar 160 bin TL’lik ödeme yaptı

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Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde devam ettiği; Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 -30 Nisan tarihleri arasında maaş ve maaş nitelikli ödemeler dışında piyasaya 438,176,234,73 TL (438 milyon, 176 bin, 234 TL ve 73 kuruş); maaş ve maaş nitelikli ödemeler toplamı olarak 723,840,376,18 TL (723 milyon, 840 bin, 376 TL, 18 kuruş) ödeme yapıldığı duyuruldu.

Maliye Bakanlığı’nın, Nisan 2022 toplam ödemesinin 1,162,016,610,91 TL (1 milyar, 162 milyon, 16 bin, 610 TL ve 91 kuruş) olduğu bildirilen açıklamada, 1-30 Nisan 2022 dönemi yapılan ödemeler, detaylı olarak paylaşıldı.

Maliye Bakanlığı Nisan ayında

yaklaşık 1 milyar 160 bin TL’lik ödeme yaptı

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor. Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 Nisan 2022’den 30 Nisan 2022’ye kadar maaş ve maaş nitelikli ödemeler dışında piyasaya 438,176,234,73 TL (438 milyon, 176 bin, 234 TL ve 73 kuruş); maaş ve maaş nitelikli ödemeler toplamı olarak 723,840,376,18 TL (723 milyon, 840 bin, 376 TL, 18 kuruş) ödeme yapıldığı duyuruldu.

Bu arada Maliye Bakanlığı’nın, Nisan 2022 toplam ödemesinin 1,162,016,610,91 TL (1 milyar, 162 milyon, 16 bin, 610 TL ve 91 kuruş) olduğu bildirildi.

1 – 30 Nisan 2022 dönemi yapılan ödemeler:

Emekli ikramiyeleri - temizlik şirketleri – müteahhit - karantina otel – PCR antijen ilaç ödemeleri -     tıbbi medical ödemeler                                                                   168,173,358,35 TL

Devlet kısa vadeli finans ihtiyacı için borç ödeme                                   105,800,000,00 TL

KKTC Elektrik Kurumu daire tüketimleri                                            7,732,701,75 TL

BRT Emekli İkramiye Ödemesi                                                             4,365,932,84 TL

C/S Enformasyon Tk (Gelir ve Vergi Dairesi İçin) Gön.                     1,748,000,00 TL

Toprak Ürünleri Kurumu ek avans ödemesi                                           13,000,000,00 TL

Toprak Ürünleri Kurumu ithal yemlik arpaya destek                       50,000,000,00 TL

Ankara + İstanbul sağlık hesabına havale                                                 6,195,323,88 TL

Taşımacılık                                                                                            27,864,180,75 TL

Depozito emanet ödemesi                                                                   8,543,426,32 TL

Şubat burs ödemesi                                                                             9,920,824,33 TL

Yakındoğu Üniversitesi sağlık                                                              23,894,277,52 TL

Cypfruvex + BRT Kasım 2021 ek mesai ödemesi                                    1,509,778,00 TL

Navlun + çiğ süt ödemesi                                                                       9,428,430, 20 TL

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            TOPLAM                                                                               438,176,234,73 TL

 

1 – 30 Nisan 2020 Dönemi Maaş Ödemeleri

Devlet emeklisi, sosyal yar., engelli, şehit aileleri emekli maaş ödemesi      220,223,242,72 TL

Memur + işçi maaşları                                                                                                       245,417,263,37 TL

İşçi ücret ödemesi 1 – 15 Nisan 2022 dönemi                                                              8, 836,266,52 TL

İşçi Bayramlık                                                                                                                          13,308,971,09 TL

Sosyal Sigortalar işçi + memur prim mahsusu                                                           63,498,023,12 TL

Sosyal Sigortalar avansın mahsuplaşması                                                                   20,117,007,49 TL

Cypruvex + TÜK + Din İş. + TAK + BRT + Yayın Y.K. + Er Erbaş + Muhtar

Sağlık B. Mevsimlik İşçi +Geçici Öğ. + Kayıp Şah. + Hava S. Rehber +                                       37,235,649,28 TL

Siyasi P Şubat – Mart

Mart Nisan belediye katkıları                                                                                          68,378,926,89 TL

Kasım 2021 ek mesai ödemesi                                                                                         15,106,362,92 TL

Temsilcilik Şubat maaşları +Turizm ofislerine aylık giderleri için                         2,477,620,35 TL

GKK Sivil Savunma Ödemeleri                                                                                           1,367,473,34 TL

Temsilcilik çalışanlarının sosyal sigorta + ihtiyat sandığı                                           131,602,19 TL

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                   TOPLAM                                                  723,840,376,18 TL

YAPILAN ÖDEMELER TOPLAMI     1,162,016,610,91 TL

Mart 2022 ayından aktarılan para                                 12,378,120,97 TL

Gelir ve Vergi Dairesinden Gelen Nakit    1, 029,000,000,00 TL

Gelir ve Vergi Dairesinden Gelen Döviz.         48,294,000,00 TL

(700,000 Euro + 1,900,000, Dolar + 500,00 STG)

KKTC Merkez Bankası Kısa Vadeli Finans İhtiyacının       93, 701,849,50 TL

Karşılanması İçin Borçlanma

Emekli Sandığı Fonundan Aktarılan             4,080,000,00 TL

TOPLAM PARA                                               1,175,075,849,50 TL

29 Nisan 2022 Tarihi ile Merkez Bankası Güncel Bakiye   25,429,648,52 TL

Gelir ve Vergi Dairesinden Gelen Nakit   1, 029,000,000 TL

1,900,000 Dolar,

700,000 Euro,

500,000 STG,

Gelen Dövizin TL Karşılığı  48, 294,000 TL

Toplam: 1,077, 294, 000 TL

Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceği, bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 05.05.2022 21:46
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