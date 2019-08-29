Maliye Bakanlığı'nın elektriğini kestiler...

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası EL-SEN açıkladığı eylem planı çerçevesinde kuruma borcu olup da ödemediğini belirttiği kurum ve kuruluşların elektrik enerjilerini bugünden itibaren kesmeye başlayacaklarını duyurdu.

Maliye Bakanlığı önünde eylem yaparak elektrik kesme girişiminde bulunan EL-SEN polis engeliyle karşılaştı. Sendika Maliye Bakanlığı’ndan ayrılarak İçişleri Bakanlığı’na gidiyor.

EL-SEN Başkanı Özkıraç,“Maliye Bakanlığı’nın elektriğini kestik. Jeneratörler çalışıyor. Buradan İçişleri Bakanlığı’na gidiyoruz” dedi.

Öte yandan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan KIB-TEK Yönetim Kurulu hariç hiçbir kuruluşun elektrik kesme yetkisi bulunmadığını belirtti.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç ise eylemlerini yapmakta kararlı olduklarını ifade etti.