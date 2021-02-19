Maliye Bakanlığı'ndan bir ilk

Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası ortak duyurusuna göre, Maliye Bakanlığı tarafından, Merkez Bankası aracılığı ile 24 Şubat 2021 tarihinde ihraç edilecek hazine bonosunun vadesi 70 gün, yıllık faiz oranı yüzde 18, toplam ihraç miktarı ise 10 milyon TL olacak.

Söz konusu hazine bonosu ihracında herhangi bir ücret, komisyon ve faiz stopaj kesintisi olmayacak ve belirtilen faiz oranı net olacak.

Tüm gerçek kişiler, hazine bonosunu satın almak için talepte bulunabilecek.

Taleplerin en geç 24 Şubat 2021 saat 12:00’ye kadar Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. şubelerine bildirilmesi ve talep edilen tutarların en geç belirtilen saate kadar ilgili bankada hazır bulundurulması gerekiyor.