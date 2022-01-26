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Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

Maliye Bakanlığı Gelir Vergisi’nde kişisel indirim miktarının 75 bin 600 TL’ye yükseltildiğini ve yükseltilen kişisel indirim miktarı ile birlikte Ocak ayı brüt maaşlarına, yüzde 37,26 oranındaki artıştan daha yüksek bir oranda net maaşlarda artış gerçekleşeceğini kaydetti.

26 Ocak 2022 Çarşamba 19:30
Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gelir Vergisi Yasası'nın 12. Maddesi  gereği Ocak ayı içerisinde yayınlanması gereken ve 25 Ocak 2022 tarihli  Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kişisel indirim miktarının  75 bin 600 TL olarak belirlendiği açıklandı.

Açıklamada, “Kişisel indirim miktarının her yılın Ocak ayında belirlenmesinin Yasa gereğidir. 2021 yılının ocak ayında 42.000 TL olarak belirlenen kişisel indirim miktarına yüzde 80 artış getirilerek çalışanların lehine olacak şekilde ve çalışanların vergi yükünü azaltıcı yönde 75.600 TL’ye yükseltilmiş olup bu kapsamda 7.000 TL olarak belirlenen asgari ücret de vergiden muaf olacaktır” denildi.

CTP’den milletvekili seçilen Devrim Barçın’ın konuyla ilgili sosyal medya paylaşımları eleştirilen Maliye Bakanlığı açıklamasında, "Hiçbir yasal dayanağı bulunmayan açıklama tamamen yanıltıcı ve/veya eksik bilgiden kaynaklanan gerçeklerle bağdaşmayan bir açıklamadır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

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“Barçın'ın yapmış olduğu açıklamada kişisel indirim miktarının 76.700 TL olarak uygulandığı ve 75.600 TL’ ye düşürüldüğü gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu 76.700 TL henüz Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmeyen kişisel indirimin 42.000 TL olarak uygulanıp ayın 15 inde ücret alan işçilerin mağdur edilmemesi amacıyla belirlenecek olan kesin miktar üzerinden yeniden hesaplama yapılmak amacıyla işçilerin lehine olacak şekilde uygulama yapılmıştır.

75.600 TL olarak belirlenen kişisel indirim miktarı ile birlikte Ocak ayı brüt maaşlarına yansıtılan %37,26 oranındaki artıştan daha yüksek bir oranda net maaşlarda artış gerçekleşecektir.

Sn Devrim Barçım tarafından  bu konuda yapılan açıklamanın eksik yetersiz ve/veya yanıltıcı açıklama olduğunu görülen lüzum üzerine kamuoyuyla paylaşma gereğini duyuyoruz”

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Son Güncelleme: 26.01.2022 19:50
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