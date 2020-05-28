Maliye Bakanlığı: “Kamu maaşları ve belediyelere katkı 1 Haziran’da ödenecek”

Maliye Bakanlığı, kamu maaşları ve belediyelere yapılacak katkıların 1 Haziran’da ödeneceğini açıkladı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde devam ettiği belirtildi.

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 Mayıs’tan 1 Haziran’a kadar piyasaya toplam 450 milyon Türk Lirası ödeme yapılacağı duyuruldu.

Piyasaya şu ana kadar yapılan ödeme tutarının ise 270 milyon Türk Lirası olduğu belirtildi.

Ödeme kalemleri şöyle:

“Maaş ve benzeri ödemeler 150,000,000 TL, Belediyelere katkı 30,000,000 TL, Emekli maaşları + sosyal yardımlar 110,000,000 TL, Sosyal Sigortaya aktarma 53,000,000 TL, Sağlık 28,000,000 TL, Süt ve navlun ödemeleri 6,500,000 TL, Taşımacılık 4,000,000 TL, Borç ödemesi 20,000,000 TL, belediyelere yapılan fark ödemeleri 10,000,000 TL, Emekli ikramiye + Cari ödemeler 30,500,000 TL, Temizlik + özel güvenlik ödemeleri 8,000,000 TL, toplam ödemeler 450,000,000 TL.”

Açıklamada, Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı ve bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.