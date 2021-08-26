Maliye Bakanlığı ile Vadili Belediyesi arasında protokol imzalandı

PROTOKOL, ÇOCUK KÖYÜ PROJESİ İÇİN BELEDİYEYENİN KULLANIMINA BİR ARAZİ VERİLMESİNİ ÖNGÖRÜYOR

Maliye Bakanlığı ile Vadili Belediyesi arasında “Çocuk Köyü Projesi”nin hayata geçirilmesi amacıyla 23 dönümlük bir arazinin belediyenin kullanımına verilmesini ön gören bir protokol imzalandı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Maliye Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen törenle imzalanan protokole, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Mustafa Başarı ve Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan imza koydu.

Protokol imza töreninde Maliye Bakanı Dursun Oğuz da hazır bulundu.

ADAHAN

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, 1,5 milyon TL değerindeki projenin yapılması için belediyeye arazi verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Oğuz’a teşekkürlerini iletti.



Adahan, mesaryanın gelecekte kültürel ve insan bazında geleceğine iz bırakacak çok büyük bir projenin hayata geçmesi için imza atıldığını söyledi. Projenin bölgede bir ilk olduğuna değinen Adahan, bu proje için canla başla çalışan Maliye Bakanlığı ekiplerine de teşekkür etti.OĞUZMaliye Bakanı Dursun Oğuz da, yerel yönetimlerin özellikle sosyal ve kültürel alanda, kırsal alandaki yaşam şartlarını geliştirmesi anlamında bu tip projelerin önemli olduğunu kaydetti.Oğuz, böyle bir kaynak yaratılmasının büyük bir başarı olduğunu ifade ederek, girişimlerinden dolayı Mehmet Adahan ve ekibini tebrik etti.Yerel yönetimlerde bu tip projelerin ülke için de çok önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Oğuz, kırsal yaşamın yaşam standardının yükselmesinin önemli olduğunu söyledi.‘’Çocuk Köyü Projesi’’nin bir “ilk” olduğunu belirten Oğuz, 23 dönümlük bir araziyi ‘’Çocuk Köyü Projesi’’ amacı ile Vadili Belediyesi’nin kullanımına verdiklerini belirtti.