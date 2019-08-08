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Maliye Bakanlığı ile Kamu-İş arasında toplu İş sözleşmesi

Maliye Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) arasında bugün bakanlıkta toplu iş sözleşmesi imzalandı. 

Maliye Bakanlığı ile Kamu-İş arasında toplu İş sözleşmesi

Maliye Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) arasında bugün bakanlıkta toplu iş sözleşmesi imzalandı. 

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:37
Maliye Bakanlığı ile Kamu-İş arasında toplu İş sözleşmesi

Maliye Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) arasında bugün bakanlıkta Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Toplu İş Sözleşmesi’ne Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu imza koydu. Amcaoğlu, Toplu İş Sözleşmesi’ne katkı koyan herkese teşekkür etti. Ortaya çıkan ürünün bir uzlaşının sonucu olduğuna işaret eden Amcaoğlu, sözleşmenin iş hayatında 3 bin kişiye hitap ettiğini söyledi. Sözleşmenin devlet ve sendikanın ödev ve görevlerini ortaya koyan bir çalışma olduğunu dile getiren Amcaoğlu, devlet ve sendikanın bir bütünün parçası ve paydaşı olduğunu kaydetti. Hükümetin göreve geldikten 202 gün sonra Ekonomik ve Mali Protokolü imzalayarak ülkeye 750 milyon TL kaynak aktarılmasını sağladığını söyleyen Amcaoğlu, hükümetin bugün de işçilerin haklarını düzenleyen bu çalışmayı imzaladığını belirtti. Amcaoğlu, çalışmanın gününde yapılması gerekirken yapılmadığını, bir önceki hükümet döneminde imzaların atılmadığını söyledi. Amcaoğlu, “Toplu İş Sözleşmesi’nin bizim hükümetimiz döneminde imzalanması tesadüf değildir, bakış açısıdır” diye konuştu. 

SERDAROĞLU 
Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da 7 ay süren bir Toplu İş Sözleşmesi sürecinden geçildiğini, görüşmeler yapıldığını ve bu görüşmelerde sendikanın uzlaşı kültürünü ön planda tuttuğunu söyledi. 

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Serdaroğlu, Bakan Amcaoğlu’na da uzlaşmacı yapısından dolayı teşekkür etti. Sözleşmenin hem devlet tarafını hem de işçileri mağdur etmeyecek bir nitelikte olması için çalıştıklarını dile getiren Serdaroğlu, tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi. Serdaroğlu, çalışanlara da işlerine ve iş yerlerine sahip çıkma, görevlerini ihmal etmeden ülkeyi daha iyiye taşıma çağrısında bulundu. 

 

Son Güncelleme: 08.08.2019 16:47
Anahtar Kelimeler:
KKTC Maliye BakanlığıKamu-işToplu İş Sözleşmesi
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