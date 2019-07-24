banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102271
ALTIN
262.206
DOLAR
5.7103
STERLİN
7.1307
EURO
6.3668
Uyuşturucu zanlısı 2 gün tutuklu
UYUŞTURUCU ZANLISI 2 GÜN TUTUKLU
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Polisten sürücülere uyarı!
POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI!
Karaoğlanoğlu’nda bıçakla yaralama
KARAOĞLANOĞLU’NDA BIÇAKLA YARALAMA
banner306
Flaş Haber
Kayıp şahıs ölü bulundu
Kapat

Maliye Bakanlığı ile DAÜ arasında protokol imzalandı

Maliye Bakanlığı ile DAÜ arasında protokol imzalandı

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:35
Maliye Bakanlığı ile DAÜ arasında protokol imzalandı

Maliye Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında DAÜ’nün vergi yükümlülüklerinin yapılandırılmasına ilişkin protokol imzalandı.

DAÜ’de gerçekleştirilen törenle protokole Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam imza koydu.

Protokol imza töreninde, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, her iki bakanlığın yetkileri, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK)  Başkanı Erdal Özcenk, VYK üyeleri ve rektör yardımcıları da bulundu.

Protokol ile birlikte DAÜ’nün 2010 yılından bugüne Maliye’ye olan borçları tamamen kaldırıldı. DAÜ’nün kurulduğu günden 2010 yılına kadar olan borçları da yeniden değerlendirilerek yapılandırılacak.

OSAM

Protokol imza töreninde ilk konuşmayı yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, bugün DAÜ için özel bir gün olduğunu belirterek,  DAÜ’nün devlet ve hükümetle ilişkilerini her zaman en üst seviye tuttuğunu kaydetti.

Osam,  DAÜ’nün vergi yükümlülükleriyle ilgili  konuyu hükümetle etkili bir biçimde çözdüklerini ifade ederek,  “Bugün itibarıyla  5 kat hafifleyerek, hızlanarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

ÇAVUŞOĞLU

banner317
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, yeni hükümet olarak vizyonlarının “üniversiteler adası” misyonunu ileriye taşımak olduğunu ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, DAÜ’nün yıllardır tartışılan sorununun çözümüyle ilgili Maliye Bakanlığının açılım yaptığını ifade etti.

Çavuşoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 2019-2020 hedefleriyle ilgili olarak, ülkenin dünyaya  açılan pencereleri olan üniversitelerin  rahat nefes almasını sağlayıp  dünyaya açılması adına başlattıkları çalışmalar çerçevesinde  YÖK’le protokol imzaladıklarını ve bu protokolle  üniversitelerin sorunlarına çözüm önerileri sağladıklarını söyledi.

Çavuşoğlu,  üniversitelerin  hem içte hem de dış dünya ile ilgili sorunlarına çözüm bulmakla ilgili Bakanlık olarak sorumluluk hissettiklerini  belirtti.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da,  yükseköğretimin ülkede gözünü DAÜ ile açtığını belirterek,  DAÜ’nün yıllardır çözülemeyen  sorununun gelişmesinin önünde engel olmasını doğru  bulmadıklarını belirtti.

Sorunun çözümü konusunda ilk adımın  DAÜ’den geldiğini belirten Amcaooğlu, Maliye Bakanlığının attığı dört adımla sorunun çözüldüğünü ifade etti.

Amcaoğlu DAÜ ile ilgili hükümetin üzerine düşen görevinin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından  yerine getirildiğini kaydederek,  tüm üniversitelerin sorunlarını çözme konusunda da kendilerini görevli kabul ettiklerini sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 24.07.2019 16:46
Anahtar Kelimeler:
KKTC Maliye BakanlığıDaü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa mezarlık yolu asfaltlandı
Gazimağusa mezarlık yolu asfaltlandı
Başbakan Tatar Rauf Raif Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı Latif Akça’yı Kabul Etti
Başbakan Tatar Rauf Raif Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı Latif Akça’yı Kabul Etti
Ctp Mağusalı İlçesi Sosyal Buluşma Gecesi Düzenledi
Ctp Mağusalı İlçesi Sosyal Buluşma Gecesi Düzenledi
Dolu Ve Brucella Tazminatları İçin Üreticilere Yaklaşık 382 Bin Tl Ödendi
Dolu Ve Brucella Tazminatları İçin Üreticilere Yaklaşık 382 Bin Tl Ödendi
KTOEÖS “Elini ekmeğimize, işimize uzatanlara ve işbirlikçilerine izin vermeyeceğiz”
KTOEÖS “Elini ekmeğimize, işimize uzatanlara ve işbirlikçilerine izin vermeyeceğiz”
Toprak Ürünleri Kurumu Dipkarpaz’da da hizmet verecek
Toprak Ürünleri Kurumu Dipkarpaz’da da hizmet verecek
Töre, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs'ta ne istediğini halkın çok iyi bildiğini kaydetti
Töre, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs'ta ne istediğini halkın çok iyi bildiğini kaydetti
El-sen Başkanı Özkıraç İktisadi Ve Mali İşbirliği Anlaşması’nı Eleştirdi
El-sen Başkanı Özkıraç İktisadi Ve Mali İşbirliği Anlaşması’nı Eleştirdi
LTB Sanayi Bölgesi’nde temizlik yapacak
LTB Sanayi Bölgesi’nde temizlik yapacak
Hava sıcaklığı 40 derece
Hava sıcaklığı 40 derece

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim