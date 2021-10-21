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Maliye Bakanlığı e-fatura toplantısı bugün

Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi’nin “e-fatura” uygulaması bugün 10.00’da Lefkoşa Merit Otel’de düzenlenecek toplantıyla tanıtılacak. 

21 Ekim 2021 Perşembe 08:35
Maliye Bakanlığı e-fatura toplantısı bugün

Konuyla ilgili Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre teknolojik gelişmelerin ticari alandaki getirilerinden biri olan e-faturanın veri standardı ve formatı Gelir ve Vergi Dairesi tarafından belirlendi.

Elektronik belge şeklinde düzenlenen ve kağıt fatura ile aynı hukuki niteliğe sahip olan e-fatura, kısaca faturaların internet ortamında gönderilip-alınmasını sağlıyor.

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Bu belgede, Vergi Usul Yasası gereğince bir fatura içinde yer alması gereken tüm bilgiler de yer alıyor. E- fatura, satıcı ve alıcı arasında dolaşımını sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlamak amacı ile Gelir ve Vergi Dairesi tarafından oluşturuldu.

E-fatura’nın temel e-fatura ve ticari e-fatura olmak üzere iki türü var. Ticari e-faturalar; diğer faturalardan farklı olarak alıcıya onay verme ya da reddetme imkanı sunuyor. Bu tür faturalar, daha çok ticari işlemler için kullanılıyor. Alıcı tarafından fatura, 8 gün içinde kabul ya da reddedilebiliyor. Bu süre içinde alıcının hiçbir işlem yapmaması halinde, faturayı onaylanmış oluyor.

Temel e-faturalar ise bir faturanın göndericiden alıcıya iletilmesine dayanıyor. Daha çok hizmet sektöründe kullanılan temel e-fatura uygulamalarında alıcı, kendisine iletilen faturayı inceliyor ve o faturada herhangi bir teknik sorun bulunmuyorsa faturayı kabul etmekle yükümlü oluyor.

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Son Güncelleme: 20.10.2021 20:19
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