Maliye Bakanı Sunat Atun:''Elektrik faturaları için elden geleni yapacağız''

Konuşmacıları yanıtlayan Maliye Bakanı Sunat Atun, elektrik konusunda tarife sisteminin nasıl olması gerektiğinin İnkişaf Yasası’yla belirlendiğini ve buna aykırı hareket etmenin suç olduğunu hatırlatarak, uyulmadığı zamanlardan yaratılan borçlarla ilgili bilgi verdi.

Elektrik Kurumu’nun 50-60 günlük yakıt stokuyla çalıştığını, şimdi bunu yapamadıkları için Güney’den ve AKSA’dan destek alındığını ifade eden Atun, “Elektrik işi az laf çok iş gerektiriyor” dedi.

Atun, kendilerinin de muhalefette bulunduğunu 2018’de kurlarda yaşanan zıplama nedeniyle zam yapıldığını, devletin mükellefiyetlerini yerine getirmek için gerekeni yapmakla yükümlü olduklarını söylediğini kaydetti.

“DEVLETİN BORÇLANMA KABİLİYETİ BİTTİ”

Halka karşı bu tavırların doğru olmadığını, devletin borçlanma kabiliyetinin bittiğini, tek borcu olan kurumun KIBTEK olmadığını dile getiren Atun, güncellenmemiş elektrik fiyatlarının borçları çığ gibi büyüttüğünü söyledi.

Atun, ülkenin iç kaynaklarıyla borçların ödenemeyecek hale geldiğini, tüm yolları değerlendirdiklerini belirterek, yapılan tüm işlerin çalışıldığını ancak yapılan önerilerin uygulanabilir olmadığını ifade etti.

“ELEKTRİK FATURALARI İÇİN ELDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Atun konuşmasının ardından sorulara da cevap vererek, yakıtın gelişiyle ilgili yanlış bilgi verilmediğini, sadece kontrol edilemez aksilikler yaşandığını kaydetti. Atun, elektrik faturalarının değerlendirilmesiyle ilgili de ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, durumun önceki gibi olmadığını, pandemi döneminde eldeki kaynakların sarf edilerek iç kaynakların kullanıldığını, denk bütçenin buna olanak sağladığını vurguladı.

Kaynak ihtiyacının giderek büyüdüğünü, küresel hareketlilikle borçların arttığını kaydederek realite çerçevesinde adım atmak zorunda olduklarını söyleyen Bakan Atun, içkideki zammın uzun zamandır güncelleme yapılmaması nedeniyle fiyatların sürdürülebilir olmaması nedeniyle zorunlu olduğunu kaydetti.

Atun, devletin gelirini ihmal edemeyeceğini, bunun kaçakçılığı da arttırdığını söyleyerek, Gümrük Dairesi’ne yaptırılan çalışmayı paylaşarak güneye oranla fersah fersah ucuz olunduğunu ve alışverişte kaymanın olmayacağını anlattı.

Maliye Bakanı Sunat Atun, kabloyla elektrik konusunun yakın gündemde görülmediğini, onarım ve bakım konusunda güncel bilgisi olmadığını, sevkiyat programının da hazırlandığını ancak ödemenin yapılabilmesiyle güncellendiğini anlattı.

TÜRKİYE’DE İHTİYAÇLAR, BÜTÇE AÇIĞI, ENERJİ ARTIRIMI GÖRÜŞÜLDÜ

Atun, Türkiye ziyaretiyle ilgili de bilgi vererek, ihtiyaçları ve bütçe açığını anlattıklarını ve enerji artırımı talep ettiklerini söyledi.

Atun, atılacak adımlarla ilgili teknik bilgi de verdi.

Atun’a yerinden soru soran CTP milletvekili Doğus Derya, güneyden fersah fersah ucuz olunduğu söyleminin halkı yanlış yönlendirdiğini, alkol zammını ise sadece TC’yle kıyaslayan açıklamalar yaptıklarını kaydederek “TC’ninki ideolojik bir artış, biz de o doğrultuda adım atıyoruz” diyerek KKTC’deki asgari ücretle Güney’dekini kıyaslarsak, masrafın aynı olduğu söyleminin gerçek olmadığını anlattı.

“Kendi ideolojilerimle devlet politikası belirlemek haddim değil” diyen Atun, alkolde adet değil litre başına gümrük alınmasının konuyu buraya getirdiğini, onun düzeltilebileceğini söyledi. Atun, ekonominin güneye kayacağına inanmadığını, gümrüğün yaptığı çalışmayı paylaşabileceklerini belirtti.

Sunat Atun, gerekçelerle yapılan yeniden düzenlemelere açıklık getirmeye çalıştığını, Başbakanın gereken açıklamaları yapmaktan kaçmayacağını belirtti.