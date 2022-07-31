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Maliye Bakanı Şan Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

31 Temmuz 2022 Pazar 18:38
Maliye Bakanı Şan Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Maliye Bakanı Alişan Şan, Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nın, Kıbrıs Türk Halkı’nın adadaki varlığı için vermiş olduğu çetin mücadelenin önemli bir dönüm noktasını temsil ettiğini kaydetti.

Alişan Şan, mesajında,  Ağustos’un, farklı dönemlerde Kıbrıs Türk Halkı’nın kaderini tayin eden önemli bir gün, Kıbrıs Türk Halkı’nın adadaki varlığı için vermiş olduğu çetin mücadelenin önemli dönüm noktalarını temsil ettiğini kaydetti.

 

Şan şöyle devam etti:

“Kıbrıs'ın Türkler tarafından fethini kutladığımız bugün, aynı zamanda kahraman Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin temeli olan Türk Mukavemet Teşkilatı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıldönümlerini de büyük bir gururla kutluyoruz.. Kıbrıs Türk tarihinde, bizler için her biri ayrı ayrı önem taşıyan üç yıldönümünün aynı günde kutlandığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramını idrak etmenin coşku ve gururunu yaşarken, bu vesile ile verilen varoluş mücadelemizde, toprakları vatan yapan tüm Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan Mücahit ve Gazilerimize, Anavatan Türkiye’ye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri mensuplarına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramımız kutlu olsun."

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