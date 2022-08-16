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Maliye Bakanı Şan, Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Yönetimiyle Görüştü

16 Ağustos 2022 Salı 11:15
Maliye Bakanı Şan, Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Yönetimiyle Görüştü

“Mağduriyetlerin giderilmesi için yapılması gereken ne varsa bunun için çalışıyoruz”

Maliye Bakanı Alişan Şan, mağduriyetlerin giderilmesi, halkın refahının yükseltilmesi, piyasanın genişlemesi için çalıştıklarını belirtti. 2011 sonrası kamuya girenlerin maaşlarında düzenleme yapılması için çalıştıklarını söyleyen Şan, yasalarda bir takım sıkıntılar ile karşılaştıklarını buna rağmen mağduriyetlerin giderilmesi için tüm formüllerin denendiğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Şan, İbrahim Özgöçmen başkanlığında Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası yönetimini kabul ederek, sendika üyelerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Şan, “Açık ve net söylüyorum, bu makamda olduğum sürece mağduriyetlerin giderilmesi, halkın refahının yükseltilmesi, piyasanın genişlemesi için yapılması gereken ne varsa bunun için ekibimle çalışıyorum ve çalışacağız” ifadelerini kullandı.

‘47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş- Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’ kapsamında, 2011 sonrası kamuya girenlerin maaşlarında düzenleme yapılması için çalıştıklarını söyleyen Şan, yasalarda bir takım sıkıntılar ile karşılaştıklarını buna rağmen mağduriyetlerin giderilmesi için tüm formüllerin denendiğini belirtti.

“Esasında en doğrusu vergilerin düzenlenmesi. Vergi Yasası yalnızca kamu çalışanı ve kamudan maaş alanları kapsamıyor, özel sektörü de ilgilendiren bir konu. Ancak Gelir ve Vergi Yasası bir takvim yılı olduğundan yılın içerisinde vergi değişikliği büyük sıkıntılara neden oluyor” diyen Şan, buna rağmen tüm formülleri denemeye devam edeceklerini kaydetti.

Şan, yasa hakkında kamuda yetkili sendikalarla yeniden bir araya geleceklerini de belirtti.

Mağduriyetlerin giderilmesi için çalıştığını söyleyen Şan, şöyle devam etti:

“Açık ve net söylüyorum, bu makamda olduğum sürece mağduriyetlerin giderilmesi, halkın refahının yükseltilmesi, piyasanın genişlemesi için yapılması gereken ne varsa bunun için ekibimle çalışıyorum ve çalışacağız. Gerekirse bu koltuktan giderim ama alt tabakanın aleyhine uçurumu açacak hiçbir şeyi yapmam. İcraatlarımda bunu görecek ve hissedeceksiniz. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Bu anlamda halkımızdan ve sendikalardan hoşgörü bekliyorum. Bu ülkenin uzlaşıya ihtiyacı var”

Maliye Bakanı Şan, en büyük hedeflerinden birinin de kayıt dışılıkla mücadele etmek olduğunu söyledi.

-Özgöçmen

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, tüm kesimlerin olduğu gibi, hemşire ve ebelerinde 47/2010 Sayılı yasadan olumsuz etkilendiğini dile getirerek, bu mağduriyetin giderilmesi, hemşire ve ebe istihdamı, ek mesai, Çalışma Saatleri Tüzüğü’nün güncellenmesi konularında sendika üyelerinin görüş ve taleplerini aktardı.

 

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Son Güncelleme: 16.08.2022 13:03
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