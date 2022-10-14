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Maliye Bakanı Şan, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Heyetini Kabul Etti

14 Ekim 2022 Cuma 16:30
Maliye Bakanı Şan, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Heyetini Kabul Etti

Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanı Bora Karaçam ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

 

-Karaçam

Maliye Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, görüşmede, ülkede sahalarda çalışan insana, kalifiye personele ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanı Bora Karaçam, bu ihtiyacı yurt dışından ithal etmek zorunda kaldıklarını, maaşların tatminkâr olmasına karşın, Güney Kıbrıs ve kamu cazibesinin ağır bastığını belirterek; “yetişmiş, iyi bir teknik elemanımız dahi kamu personeli oldu. Bize göre, devlette bizim rakibimiz” dedi.

 

Sorunun ortadan kalkması için erken seçimlere değil, istikrarlı hükümetlere ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Karaçam, Tek Tip Sosyal Güvenlik Yasası’nın yeniden revize edilmesi gerektiğini ve böylelikle kamunun cazibesinin ortadan kalkacağına inanç belirtti.

 

-Şan

 

Maliye Bakanı Alişan Şan, sektörün sıkıntılarını dinledikten sonra yaptığı açıklamada, yerli istihdam ve kalifiye eleman sorunun ortadan kalkması için öncelikle eğitimin ve meslek edinmenin teşvik edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

 

Maliye Bakanı Şan, sektörlerin acilen nitelikli işgücüne ihtiyaç duyduğunu ve bunu karşılayamadığı için yurt dışından istihdamlar yapmasının sorumlusunun özel sektör temsilcileri değil, sistemin kendisi olduğunu belirterek, “ama artık bu sorunun çözümü ivedidir. İnsanımızın meslek edindirilmesinin, özendirilmesi gerekir. Nitelikli eleman sayımız azalıyor, bu gidişat ekonomimizi de etkiliyor.” diye konuştu.

 

Kalifiye eleman, usta ve zanaatkârların pek çok toplumda saygın bir yere sahip olduğunun altını çizen Maliye Bakanı Alişan Şan, ülkede de bu anlamda kıymetli olan insanın ve iş gücünün yavaş yavaş tükendiğini ve artık özellikle gençlerin bu yönde teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, “Sanat işte öğrenilir. Ben de baba mesleği olan kaporta ve boyacılığı garajın içinde öğrendim.” dedi. 

 

Bakan Şan, özel sektörün daha fazla teşvik edilmesi gerektiğine de dikkati çekti.

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Son Güncelleme: 14.10.2022 17:46
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