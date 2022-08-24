Maliye Bakanı Şan, Güvenlik Kuvvetleri Mensupları Yapı Kooperatifi Yönetimini Kabul Etti

Lefkoşa, 24 Ağustos 22 (TAK): Maliye Bakanı
Alişan Şan, Güvenlik Kuvvetleri Mensupları Yapı Kooperatifi Başkanı Fikret
Dorman ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre
Şan, varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türk halkının savunma noktasında Türk
Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) düzenli bir orduya dönüştürülmesi kararıyla kurulan
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) önemi olduğunu vurguladı.
Şan, bu ruhu taşıyan gerek TMT, gerek GKK ve
gerekse onların bir parçası olan tüm kurum ve kuruluş temsilcileriyle bir
arada olmaktan daima gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.
Güvenlik Kuvvetleri Mensupları Yapı Kooperatifi
Başkanı Fikret Dorman da ziyaretlerinin nezaket ziyareti niteliği taşıdığını
belirterek, Alişan Şan’a görevinde başarılar
diledi.
(GÖZ/GÜL) Fotoğraflı