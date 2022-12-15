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Maliye Bakanı Şan, DAÜ ile ilgili açıklama yaptı: “Daha verimli bir ekonomik altyapı kurulması için elimizden geleni yapacağız”

15 Aralık 2022 Perşembe 00:26
Maliye Bakanı Şan, DAÜ ile ilgili açıklama yaptı: “Daha verimli bir ekonomik altyapı kurulması için elimizden geleni yapacağız”

Maliye Bakanı Alişan Şan, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), eğitim-öğretim hayatında önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, hem akademisyenlerin hem de DAÜ’ye hizmet veren personelin haklarının korunacağını vurguladı.

Şan, daha verimli bir ekonomik altyapı kurulması için hükümet ve bakanlık olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Şan yaptığı yazılı açıklamada, 2023 yılı bütçesinde, DAÜ’ye yapılan katkıyı  yüzde yüz arttırdıklarını kaydederek, daha verimli bir altyapı kurulmasını hedeflediklerini vurguladı.

Şan, gerek akademisyenler gerek çalışanların haklarının korunacağını, mali yapı el verdiği sürece de DAÜ’ye gereken katkıyı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

“DAÜ bizim eğitim-öğretim hayatımızın göz bebeği. Fahri elçiler yetiştirdiğimiz, yükseköğretimde dünya sıralamasında önemli bir noktada olan bir kurumumuz” diyen Bakan Şan, böylesi bir kurumun daha iyi noktaya gelmesi için ellerinden geleni hem hükümet hem de bakanlık olarak yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

-“Yaşanan sorunların yakinen takipçisiyim”

“Ben de bir Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunu olmaktan her zaman gurur duyan ve üniversitemizin çok daha iyi yerlerde olmasını kalben isteyen bir insanım” vurgusu yapan Maliye Bakanı Şan, yaşanan sorunların yakinen takipçisi olduğunu belirtti.

-“DAÜ’ye katkı koyan insanlarımız hiçbir zaman mağdur edilmeyecek”

Bakanlık olarak üzerlerine düşen ne varsa her zaman yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Şan, şöyle devam etti:  

“Dünya genelinde yaşanan krizlerden ülkemizin de etkilendiği göz ardı edilmeden değerlendirme yapılması gerekmektedir. Mali imkânlarımızın elverdiği ölçüde çalışanların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda herkes bilmelidir ki Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin eğitim-öğretim hayatına katkı koyan insanlarımız hiçbir zaman mağdur edilmeyecektir”

-“Tüm imkanlar seferber edilecek”

DAÜ’nün, eğitim-öğretim hayatında fahri elçiler yetiştirerek, dünyanın dört bir yanında Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmaya devam etmesi için sağlıklı bir ekonomik alt yapı oluşturulmasının şart olduğunu kaydeden Şan, bununla ilgili çalışmaları başlattıklarını, akademisyen ve DAÜ’ye hizmet veren personelin haklarının korunarak, daha iyiye gitmesi için tüm imkânları seferber edeceklerini belirtti.

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