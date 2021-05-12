Maliye Bakanı Oğuz’dan Ramazan Bayramı mesajı

Mesajında, “Dostluk ve kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, barış ve huzurun pekişmesine, dayanışma ve yardımlaşma duygusunun artmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz” diyen Oğuz, dünyanın bir çok yerinde Müslümanların zulüm altında olması sebebiyle içlerinin buruk olduğunu ifade etti.

Oğuz, uluslararası topluma insanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan bu vahşete “dur” diyebilecek yaptırımlar uygulaması çağrısında bulundu.

Tüm halkın ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını kutlayan Oğuz, “ Bu mübarek bayramın maneviyatta bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum.” dedi.

Oğuz, bayram süresince mesafe ve hijyen konularında hassas olunması uyarısında da bulundu.