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Maliye Bakanı Oğuz’dan “Gaziler Günü” mesajı

19 Eylül 2021 Pazar 16:15
Maliye Bakanı Oğuz’dan “Gaziler Günü” mesajı

“ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN FEDAKARLIKLARI ASLA UNUTULMAYACAK”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, “Gaziler Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı. “Vatanı uğruna can vermeyi yaşamaktan üstün tutan aziz milletimizin tarihi, bu yolda canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizin destanları ile doludur” vurgusu yapan Oğuz, şehit ve gazilerin fedakarlıklarının asla unutulmayacağının altını çizdi.

Maliye Bakanı Oğuz, mesajında şunları kaydetti:

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“Şanlı tarihi boyunca, tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz Türk Milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakârlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır.

Vatanı uğruna can vermeyi yaşamaktan üstün tutan aziz milletimizin tarihi, bu yolda canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizin destanları ile doludur.

Onlardan aldığımız manevi miras ve onların tarihe kazınan kahramanlıkları, geleceğe dair beslediğimiz büyük umutların meşalesini yakmaktadır. Şehit ve gazilerimizin fedakarlıkları asla unutulmayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türk Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve silah arkadaşları başta olmak üzere, hem Türkiye Cumhuriyeti, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimizi saygıyla selamlıyorum.”

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Son Güncelleme: 19.09.2021 17:55
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