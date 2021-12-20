Maliye Bakanı Oğuz şehitleri andı

Dursun Oğuz, tarihe “Kanlı Noel” diye geçen, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi yıllarında Rumların silahlı saldırılarıyla şahadet mertebesine ulaşan şehitleri saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirtti. Gazilere de şükranlarını sunan Oğuz, yaşanan acıların bir kez daha tekrarlanmaması temennisinde bulundu.

Dursun Oğuz mesajında şunları kaydetti:



“Varlığını tehdit eden her türlü zorluğa karşı direnen, mücadele eden, göç veren, bu uğurda katliama uğrayan, şehit veren halkımızın yaşadığı o acı günler toplumsal hafızamıza kazınmış ve varoluş mücadelemizin mihenk taşını oluşturmuştur. Bugün kendi vatanımızda başımız dik ve özgür yaşayabiliyor ve şehitlerimizi saygıyla anabiliyorsak bunu en başta, vatan için canlarını feda etmekten çekinmeyen kahraman Şehitlerimize ve Gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimiz, bu ülke için canlarını vererek vatan sevgisinin ne olduğunu, bağımsızlığın, özgürlüğün ne kadar yüce değerler içerdiğini, gelecek nesillere apaçık yazmışlardır. Bizlere ve bizden sonraki nesillere düşen görev; Cumhuriyetimizi sonsuza kadar korumak ve yaşatmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm şehitlerimizi şükran ve minnetle bir kez daha rahmetle anarken, onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum”