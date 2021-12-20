Maliye Bakanı Oğuz şehitleri andı

Dursun Oğuz, tarihe “Kanlı Noel” diye geçen, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi yıllarında Rumların silahlı saldırılarıyla şahadet mertebesine ulaşan şehitleri saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirtti. Gazilere de şükranlarını sunan Oğuz, yaşanan acıların bir kez daha tekrarlanmaması temennisinde bulundu.
Dursun Oğuz mesajında şunları kaydetti:
Dursun Oğuz, tarihe “Kanlı Noel” diye geçen, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi yıllarında Rumların silahlı saldırılarıyla şahadet mertebesine ulaşan şehitleri saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirtti. Gazilere de şükranlarını sunan Oğuz, yaşanan acıların bir kez daha tekrarlanmaması temennisinde bulundu.