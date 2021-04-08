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Maliye Bakanı Oğuz, KTSO heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, yönetim kurulu üyeleri ve sektör temsilcilerini kabul etti. 

08 Nisan 2021 Perşembe 12:30
Maliye Bakanı Oğuz, KTSO heyetini kabul etti
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Bakanlıktan verilen bilgiye göre, heyet, Maliye Bakanı Oğuz’a, sanayicilerin rekabet edebilmesi için ülke dışından gelen ürünlerle ilgili koruma talebini iletirken, elektrik teşvikleri ve navlun destekleri konularını masaya yatırdı. 
Ülke ekonomisi ile ilgili görüş alışverişinin de yapıldığı toplantının verimli geçtiği kaydedildi. 

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Son Güncelleme: 08.04.2021 12:39
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