Maliye Bakanı Oğuz, KTSO heyetini kabul etti

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, heyet, Maliye Bakanı Oğuz’a, sanayicilerin rekabet edebilmesi için ülke dışından gelen ürünlerle ilgili koruma talebini iletirken, elektrik teşvikleri ve navlun destekleri konularını masaya yatırdı.

Ülke ekonomisi ile ilgili görüş alışverişinin de yapıldığı toplantının verimli geçtiği kaydedildi.

