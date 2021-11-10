Maliye Bakanı Oğuz, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği’ni kabul etti

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Kadir Dedeoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs’ta 800’e yakın gazi olduğunu, gazi çocuklarının seçme ve seçilme hakkı olması için bir çalışma yürüttüklerini ve yaklaşık bin tane gazi çocuğunu kayıt altına aldıklarını belirtti. Dedeoğlu, derneğin bir misafirhaneye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz ise, gazilerin bugünkü koşullarda rahatça gidip, sosyal aktivitelerini yapabilecekleri ortamların yaratılmasının önemli olduğuna işaret ederek, gazi ailelerin sorunlarının bilincinde de olduklarını ve bu sorunları çözmeye çalışacaklarını ifade etti.

Bakan Oğuz “Bu ülkenin var olması için gözünü kırpmadan bu ülke için canını veren gazilerimiz ve mücahitlerimiz sayesinde bugünlere geldik. Bu ülke şehitlerini ve gazilerini unutmamalıdır” dedi.