Maliye Bakanı Oğuz, Kanser Hastalarına Yardım Derneği heyetini kabul etti

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Oğuz kabulde yaptığı konuşmada, Derneğin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Derneğin kanserle mücadelede bilinçlendirme ve farkındalık yaratma, kanser hastalarına destek olma gibi konularda büyük başarı elde ettiğini kaydetti.

Derneğin elde ettiği başarının takdire şayan olduğunu ifade eden Oğuz, kanserde erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

Oğuz, Dernekle her konuda işbirliği yapmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

KOCAİSMAİL

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, derneğin faaliyetlerine her dönem destek veren Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a teşekkür ederek sözlerine başladı.

Yeni dönemde hayata geçirecekleri icraatlar hakkında Oğuz’a bildi veren Kocaismail, ziyaret amaçlarının ise hastaların emeklilik hakları ile taleplerini dile getirmek olduğunu aktardı.

Kocaismail, çalışamayacak durumdaki kanser hastalarının sağlık kurulundan geçmek kaydıyla ivedilikle malulen emekliliğe sevk edilmesi için tüm bakanlara, Bakanlar Kurulu’nda görüşülmek üzere hazırladıkları dilekçeyi sunmaya başladıklarını, bu konuda Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un da desteğini talep ettiklerini dile getirdi.