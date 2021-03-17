Maliye Bakanı Oğuz, kamuda örgütlü sendikalarla biraraya geldi

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kamuda örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ – SEN) Başkanı Abdullah Özdoğan ile bu sabah bakanlıkta bir araya geldi.



Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Dursun Oğuz, sendikalarla yapılan görüşmede varılan uzlaşı ve görüş birliğini açıkladı.

Hükümetin önceliğinin, çalışamayan sektörlerdeki kişilere ödenmesi gereken 1500 TL olduğuna dikkat çeken Maliye Bakanı Oğuz, buna müteakip mart ayı içerisinde 1, nisan ayında 2, mayıs ayında da 2 ek mesai ödemesinin yapılacağını vurguladı. Oğuz bu konuda sendikalarla uzlaşı ve görüş birliğine varıldığını belirterek, taraflarla mayıs ayı içerisinde yeniden bir araya geleceklerini duyurdu.



Görüşmede Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli ile Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı da hazır bulundu.



