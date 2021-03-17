banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kurumlar siyasilerin çiftliğidir!
Kurumlar siyasilerin çiftliğidir!
Antikor testi furyası
Antikor testi furyası
Özel sektöre sendika ayıbı
Özel sektöre sendika ayıbı
Vefa borcu ödemek ne demektir?
Vefa borcu ödemek ne demektir?
banner376

Maliye Bakanı Oğuz, kamuda örgütlü sendikalarla biraraya geldi

Hükümetin öncelikle çalışmayan sektörlere 1500 TL'lik destek ödemesi konusunda uzlaşıya varıldı..

17 Mart 2021 Çarşamba 12:30
Maliye Bakanı Oğuz, kamuda örgütlü sendikalarla biraraya geldi
banner337
banner395

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kamuda örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ – SEN) Başkanı Abdullah Özdoğan ile bu sabah bakanlıkta bir araya geldi. 


Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Dursun Oğuz, sendikalarla yapılan görüşmede varılan uzlaşı ve görüş birliğini açıkladı. 
Hükümetin önceliğinin, çalışamayan sektörlerdeki kişilere ödenmesi gereken 1500 TL olduğuna dikkat çeken Maliye Bakanı Oğuz, buna müteakip mart ayı içerisinde 1, nisan ayında 2, mayıs ayında da 2 ek mesai ödemesinin yapılacağını vurguladı. Oğuz bu konuda sendikalarla uzlaşı ve görüş birliğine varıldığını belirterek, taraflarla mayıs ayı içerisinde yeniden bir araya geleceklerini duyurdu. 

banner341
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, özellikle Covid-19 ile mücadelenin yaşandığı bu zor şartlarda görev yapan tüm çalışanlara göstermiş oldukları anlayıştan ve fedakârlıktan dolayı teşekkür etti. 
Görüşmede Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli ile Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı da hazır bulundu.

 

banner360
Son Güncelleme: 17.03.2021 13:47
Anahtar Kelimeler:
Dursun Oğuz Sendikalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kooperatiflerden alınan kredilerin 6 ay ötelenebilmesi için hazırlanan kararname yürürlükte
Kooperatiflerden alınan kredilerin 6 ay ötelenebilmesi için hazırlanan kararname yürürlükte
Lefkoşa’ya ortaokul lise düzeyinde bir okul yapılacak
Lefkoşa’ya ortaokul lise düzeyinde bir okul yapılacak
“Korona varsa, şiir-müzik de var” konseri Cuma akşamı
“Korona varsa, şiir-müzik de var” konseri Cuma akşamı
LTB 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla etkinlik düzenleyecek
LTB 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla etkinlik düzenleyecek
Milli İradeye Saygı Platformu:  “İki devletli çözüm artık kaçınılmazdır”
Milli İradeye Saygı Platformu:  “İki devletli çözüm artık kaçınılmazdır”
Zaroğlu kurultay hakkında konuştu
Zaroğlu kurultay hakkında konuştu
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Çanakkale Zaferi ve şehitlerini andı
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Çanakkale Zaferi ve şehitlerini andı
Bu pazar yine kapalıyız!
Bu pazar yine kapalıyız!
Meteoroloji Dairesi uyardı
Meteoroloji Dairesi uyardı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim